英特爾153億美元收購Mobileye

2017-03-15

美國電腦晶片大廠英特爾宣布，將以每股63.54美元、總價153億美元，收購以色列自動汽車技術公司Mobileye，較Mobileye上週五收盤價47美元溢價約33%。這筆交易將使英特爾加入輝達（Nvidia）和高通的競爭行列，為全球車商開發無人駕駛系統。但因為分析師認為收購價碼過高，週一英特爾收盤下跌2.1%，Mobileye則大漲28.2%。

由於英特爾一直尋求拓展核心電腦晶片事業以外的市場，收購Mobileye後，將使該公司成為重要的汽車業供應商，也將使全球車商和供應商競逐自動汽車技術的爭奪戰白熱化，並使估值已經過高的自動駕駛新創公司價值水漲船高。

自動駕駛技術成為各方覬覦的目標，主要因為去年高盛發布報告預估，先進駕駛輔助系統和自動汽車市場規模，將由2015年的約30億美元增至2025年的960億美元，2035年再進一步增至2900億美元。

針對市場質疑收購Mobileye的價碼過高，英特爾執行長克薩尼奇（Brian Krzanich）表示，關鍵在於向投資人解釋Mobileye技術的長期價值，並稱2023或2024年就會出現無人駕駛汽車。（編譯盧永山）