財報二度延期 東芝瀕臨下市

2017-03-15

〔編譯王惠慧／綜合報導〕東芝社長綱川智於週二傍晚舉行記者會說明財報延期原因及未來經營方針，東芝考慮出售過半數西屋電氣的股份，將其踢出合併財務報表範圍，防止未來出現更大損失；東芝財報二度延期獲准，但東芝股票遭東京證交所（東證）指定為「審查中股票」，面臨強制下市最終的審查階段。

擬售半數西屋股份

東芝社長綱川智於記者會上再度針對無法繳交財報鞠躬道歉，他表示，審計委員會委員長佐藤良二認為，東芝旗下子公司西屋電氣遭經營階層施壓一事「有必要進行調查」，因此還需要4週時間，將延後至4月11日提出2016年第3季（4月至12月）財報。

綱川智表示，審計委員會認為現階段並沒有發現季報中有需要修正的部分，最終提交的財報將與上個月14日公布版本相同，不會有太大的變動；同時，綱川智也談及經營方針，他表示公司已經開始考慮出售西屋電氣的股份，目標是讓東芝實際上退出海外核電事業，但日本國內包括廢爐等核電業務將持續進行。

東芝預計將西屋電氣的盈虧剔除在母公司的合併結算之外，再扣掉分拆出去的快閃記憶體事業，目標2019年營收4.2兆日圓、獲利達2100億日圓，公司將以升降機設備、空調及鐵路等基礎建設事業為中心，發展重建計畫。

東證先前已經因去年9月東芝的會計醜聞案，將東芝列為「特設注意市場股」，並要求該公司繳交改善報告書，東芝表示將在本月15日提出。根據東證公告，因東芝在提交報告書後，根據審查結果若無法認可東芝提出的改善方式，該公司股票將進入強制下市程序，因此將東芝股票指定為「審查中股票」。東證特別聲明，這項措施與東芝遲交財報無關。

根據日本有價證券下市下櫃規定，當上市公司的情況面臨下市邊緣時，會先將股票指定為「審查中股票」，此階段在股市中仍正常交易，當符合下市標準時，會再指定為「整理中股票」，經一段時間後再正式下市，下市還需經過財務省同意。