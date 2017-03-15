| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

財報二度延期 東芝瀕臨下市

2017-03-15

〔編譯王惠慧／綜合報導〕東芝社長綱川智於週二傍晚舉行記者會說明財報延期原因及未來經營方針，東芝考慮出售過半數西屋電氣的股份，將其踢出合併財務報表範圍，防止未來出現更大損失；東芝財報二度延期獲准，但東芝股票遭東京證交所（東證）指定為「審查中股票」，面臨強制下市最終的審查階段。

擬售半數西屋股份

東芝社長綱川智於記者會上再度針對無法繳交財報鞠躬道歉，他表示，審計委員會委員長佐藤良二認為，東芝旗下子公司西屋電氣遭經營階層施壓一事「有必要進行調查」，因此還需要4週時間，將延後至4月11日提出2016年第3季（4月至12月）財報。

綱川智表示，審計委員會認為現階段並沒有發現季報中有需要修正的部分，最終提交的財報將與上個月14日公布版本相同，不會有太大的變動；同時，綱川智也談及經營方針，他表示公司已經開始考慮出售西屋電氣的股份，目標是讓東芝實際上退出海外核電事業，但日本國內包括廢爐等核電業務將持續進行。

東芝預計將西屋電氣的盈虧剔除在母公司的合併結算之外，再扣掉分拆出去的快閃記憶體事業，目標2019年營收4.2兆日圓、獲利達2100億日圓，公司將以升降機設備、空調及鐵路等基礎建設事業為中心，發展重建計畫。

東證先前已經因去年9月東芝的會計醜聞案，將東芝列為「特設注意市場股」，並要求該公司繳交改善報告書，東芝表示將在本月15日提出。根據東證公告，因東芝在提交報告書後，根據審查結果若無法認可東芝提出的改善方式，該公司股票將進入強制下市程序，因此將東芝股票指定為「審查中股票」。東證特別聲明，這項措施與東芝遲交財報無關。

根據日本有價證券下市下櫃規定，當上市公司的情況面臨下市邊緣時，會先將股票指定為「審查中股票」，此階段在股市中仍正常交易，當符合下市標準時，會再指定為「整理中股票」，經一段時間後再正式下市，下市還需經過財務省同意。

廣告
  • 東芝財報二度延期獲准，面臨強制下市最終的審查階段。圖為東芝社長綱川智於記者會上鞠躬道歉。（路透）

    東芝財報二度延期獲准，面臨強制下市最終的審查階段。圖為東芝社長綱川智於記者會上鞠躬道歉。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東芝
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：財報二度延期 東芝瀕臨下市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.