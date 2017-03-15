| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

房地產投資放款 全球銀行收傘

2017-03-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕房地產顧問業者高緯物業（Cushman & Wakefield）表示，以歐洲銀行業為首的全球銀行業者，已開始縮減對房地產投資的放款，尤其是高風險的商用不動產，為2011年以來首見。另外澳洲央行表示，將採取進一步措施，抑制雪梨和墨爾本過熱的房市。

高緯物業發布報告表示，今年用以投資商用不動產而新發行的股票和債券總金額達4350億美元，較去年減少2%；報告指出，由於美元走強，今年美國用於房地產投資而發行的股票金額，將首度超越歐非中東地區。

自全球經濟脫離金融危機以來，由於利率過低，使得投資公債和公司債的報酬率減少，投資人持續將更多的資金配置在房地產。但美國啟動升息加上政治不確定性升高，已阻卻了這個趨勢。

高緯物業研究員托尼（Elisabeth Troni）表示：「隨著房地產週期進入飽和階段，投資人已減少籌措新資金投入這個部門。2014至2016年間為了投入房地產市場所發行債券激增，但這個趨勢在2016年已見緩和。」

另外，澳洲央行總裁布拉克表示，由於先前的打房措施漸漸失效，加上雪梨和墨爾本的房價持續暴漲，該行將採取進一步行動，抑制銀行業貸款。

布拉克表示，銀行業的個別決定或許是合理的，但該行的擔憂在於，他們可能集體降低整體的放款標準，這是2009年以來雪梨房價暴漲109%，墨爾本房價也同步飆高的原因。

布拉克的談話讓市場對澳洲央行的下一步動作意見分歧。高盛認為，澳洲央行11月可能升息。摩根大通預估，該行會採取更嚴格的宏觀審慎措施來降溫房市，並再度降息來提振就業和通膨。其他分析師則認為，房市將自動降溫，利率則會維持不變。

澳洲央行先前將利率降至紀錄最低的1.5%，目的是為了協助經濟由依賴礦業轉型為服務業帶動的成長模式，卻引發澳洲東海岸房市飆漲，房貸申請激增，也使房貸戶的債務收入比升至創紀錄的187%。

廣告
  • 高緯物業表示，以歐洲銀行業為首的全球銀行業者，已開始縮減對房地產投資的放款。澳洲央行也說，將採取進一步措施，抑制雪梨和墨爾本過熱的房市。圖為雪梨郊區普特尼山新建待售的房屋。（彭博）

    高緯物業表示，以歐洲銀行業為首的全球銀行業者，已開始縮減對房地產投資的放款。澳洲央行也說，將採取進一步措施，抑制雪梨和墨爾本過熱的房市。圖為雪梨郊區普特尼山新建待售的房屋。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房地產
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：房地產投資放款 全球銀行收傘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.