房地產投資放款 全球銀行收傘
〔編譯盧永山／綜合報導〕房地產顧問業者高緯物業（Cushman & Wakefield）表示，以歐洲銀行業為首的全球銀行業者，已開始縮減對房地產投資的放款，尤其是高風險的商用不動產，為2011年以來首見。另外澳洲央行表示，將採取進一步措施，抑制雪梨和墨爾本過熱的房市。
高緯物業發布報告表示，今年用以投資商用不動產而新發行的股票和債券總金額達4350億美元，較去年減少2%；報告指出，由於美元走強，今年美國用於房地產投資而發行的股票金額，將首度超越歐非中東地區。
自全球經濟脫離金融危機以來，由於利率過低，使得投資公債和公司債的報酬率減少，投資人持續將更多的資金配置在房地產。但美國啟動升息加上政治不確定性升高，已阻卻了這個趨勢。
高緯物業研究員托尼（Elisabeth Troni）表示：「隨著房地產週期進入飽和階段，投資人已減少籌措新資金投入這個部門。2014至2016年間為了投入房地產市場所發行債券激增，但這個趨勢在2016年已見緩和。」
另外，澳洲央行總裁布拉克表示，由於先前的打房措施漸漸失效，加上雪梨和墨爾本的房價持續暴漲，該行將採取進一步行動，抑制銀行業貸款。
布拉克表示，銀行業的個別決定或許是合理的，但該行的擔憂在於，他們可能集體降低整體的放款標準，這是2009年以來雪梨房價暴漲109%，墨爾本房價也同步飆高的原因。
布拉克的談話讓市場對澳洲央行的下一步動作意見分歧。高盛認為，澳洲央行11月可能升息。摩根大通預估，該行會採取更嚴格的宏觀審慎措施來降溫房市，並再度降息來提振就業和通膨。其他分析師則認為，房市將自動降溫，利率則會維持不變。
澳洲央行先前將利率降至紀錄最低的1.5%，目的是為了協助經濟由依賴礦業轉型為服務業帶動的成長模式，卻引發澳洲東海岸房市飆漲，房貸申請激增，也使房貸戶的債務收入比升至創紀錄的187%。
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