IMF首席經濟學家︰川普稅改 美元可能走升
2017-03-15
〔編譯王惠慧／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家奧伯斯費爾德（Maurice Obstfeld，見圖，美聯社）週一表示，川普政府的稅改計畫，可能導致美元走升，進而影響其他經濟體；奧伯斯費爾德與一名德國官員皆表示，本週的20國集團（G20）財金首長會議上預計會討論上述問題。
G20財金首長會本週討論
奧伯斯費爾德指出，川普政府的稅改計畫將使美元走強，對其他國家產生外溢效果；他說，「我們正在研究這些嚴重的外溢效果」，預期在本週舉行的G20財金首長會議上，將討論到這些問題。
奧伯斯費爾德也表示，川普政府準備實施的邊境調整稅，可能會造成匯率變動，透過匯率影響到其他經濟體，尤其像沙烏地阿拉伯這樣的新興經濟體將承受最嚴重的影響。
至於被問到有關歐洲央行（ECB）推行的超寬鬆貨幣政策，奧伯斯費爾德認為，歐央做得很好，IMF不建議太早收緊貨幣政策。另外，為減少不確定性，英國與歐盟之間的脫歐談判應盡快達成協議。
G20財金首長會議將在本週五於德國南部巴登巴登舉行，彭博、路透日前根據取得的會後公報草稿報導，全球金融領導人們擬將打破10年來的傳統，不會明確地拒絕貿易保護主義。取而代之，將可能加入「維持公平且開放國際貿易體系」這樣的措辭，為顧及川普政府 的保護主義立場，許多官員們認為這是一種與川普相處的方法。
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