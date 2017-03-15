中國對台施壓由政轉經 擋化妝品、食品進口
〔編譯楊芙宜、黃佩君／綜合報導〕路透報導，中國對台灣的「政治施壓」無效後，已轉向「經濟施壓」！台灣銷往中國的化妝品和食品大量被擋，無法進入。
報導指出，總統蔡英文去年5月上台後，由於不願承認中國主張「台灣是中國的一部分」，促使中國不僅切斷和台灣的官方聯繫管道，現在矛頭更「由政轉經」、對準台灣依賴貿易的弱點，轉向在外交及經濟上施壓台灣。
指我不合格率偏高
中國質檢總局局長支樹平昨日在全國人大年度會議記者會上指出，「台灣去年520後不承認九二共識，原有很多相關合作確實受到阻礙，有些訊息不像過去般暢通。中國的標準變化，台灣企業和民眾不一定了解，所以產生問題」。
支樹平說，台灣輸往中國的食品、化妝品不合格率偏高，主因有三：首先，台灣輸中食品數量不大但批次很多；其次，台灣有些企業和中國企業在安全標準上有差異，尤其是食品方面30％的添加劑和原料標準，和中國不太一樣；第三，台灣「食品監管上薄弱、有漏洞」，經過反映後，有些整頓改革還是不夠到位。
根據支樹平說法，今年1月份，中國有403批次食品、化妝品被驗出不合格，其中175批次、逾43%來自台灣；2016全年，台灣722批次食品、化妝品被驗出不合格，占所有台灣銷往中國食品、化妝品的23.7%，「未准入率確實比較高」。
經濟部貿易局表示已掌握情況，並透過貿協在中駐點了解詳情；不合格原因包括標籤標示、未附相關證明、包裝不合格，以及與檢疫檢驗相關項目等，如食品添加劑、含基因轉殖成分等不符規定。
貿易局表示，並非僅有我方產品遭遇此問題，包括日、英、澳等產品也入列。中國相關標準與規定均在網路上公開，業者可能不注意而違反規定，以致產品未獲准入中。貿易局將於近期內邀集相關公協會討論，協助業者掌握相關資訊，以利我產品順利銷售。
支樹平也否認中國對台灣進口商品檢驗尺度更趨嚴苛，稱兩岸同屬一個中國、血濃於水，溝通就會順暢許多；中國當局在安全標準上對全世界一視同仁，「兄弟是兄弟，原則是原則」。
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標題：中國對台施壓由政轉經 擋化妝品、食品進口
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