川普政府讚Fed︰一直做得很好
2017-03-14
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國國家經濟會議主席寇恩（前高盛集團總裁）週日發表對聯準會（Fed）看法，稱聯準會一直「做得很好」，川普政府將尊重聯準會的獨立性，且無論聯準會做出怎樣的利率決議，政府將繼續努力減少就業增加的障礙。市場預估，週三會後聯準會將升息。
寇恩週日接受「福斯週日新聞」訪問時，提到對聯準會的看法，他表示聯準會一直以來都「做得很好」，即使本週三將宣布升息，川普政府將尊重其獨立性。
寇恩說，「聯準會是一個獨立的機關，長此以往也是獨立運行。聯準會手中握有經濟數字，他們會參考這些數字，透過通膨、勞動力來調節經濟成長」；他表示，「我認為聯準會做得很好，他們會盡力完成自己該做的事，我們尊重他們的權力。」
市場預估，台灣時間週四凌晨將迎來聯準會於四個月以來的第二次升息，這種升息的速度為二○○六年房地產市場高峰期以來首見。約翰霍布金斯大學經濟學教授、聯準會前顧問福士特（Jon Faust）指出，「聯準會很快將恢復正常，除非發生什麼不好的事，否則將在三月升息，且今年將繼續走在更多升息的道路上。」
美國今年二月非農新增就業人數達廿三．五萬人，失業率也穩定在四．七％左右，亮眼的就業數字，為聯準會升息清除所有眼前障礙。
寇恩週五接受「ＣＮＢＣ」訪問時也表示，二月亮眼的就業數據反映了川普政府在經濟政策上的努力。川普承諾將降低稅收、提升基建支出等；寇恩表示，白宮方面正持續與企業執行長們舉行各種會議，以確定應該以何種方式開展上述計畫。
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