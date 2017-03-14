「中國不會列匯率操縱國」
2017-03-14
川普親中顧問發言 凸顯對中態度分歧
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國川普政府對中國經濟政策立場是忽硬忽軟。川普經濟顧問、黑石集團執行長史瓦茲曼（Steve Schwarzman）週日表示，川普可能會減少對中國批評，且不會將中國列為匯率操縱國。
目前擔任白宮「策略暨政策論壇」主席的史瓦茲曼，週日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時表示：「有關將中國列為匯率操縱國或其他事情，我不認為會有這種問題。」史瓦茲曼與中國關係密切，十年前就帶領黑石集團投資中國，中國主權財富基金中投公司（ＣＩＣ）目前持有黑石集團約五％股權。
儘管美國長期以來一直指控中國刻意壓低人民幣匯率以提振出口，但隨著中國成長放緩及資本加速外流，近來猛砸外匯存底來防止人民幣快速貶值；上週公布數據顯示，在實施嚴格的資本控制下，中國二月外匯存底出現八個月以來首度增加。
史瓦茲曼的發言與川普政府近來談話似乎有所不同。川普二月下旬在接受路透專訪時暗示，雖然沒在上任第一天就將中國列為匯率操縱國，不代表以後也不會，中國依然是操縱匯率的「總冠軍」；美國財長努勤上個月也說，希望定期檢視外匯市場，以決定中國是否欺騙，在四月發布半年度匯率報告前，不會宣布中國為匯率操縱國。
白宮國家貿易委員會主席納瓦洛三月六日在全美商業經濟協會（ＮＡＢＥ）發表演說時直言，中國不僅操弄匯率、人民幣明顯被低估，更有意識地推動中資海外大肆收購美、德等國企業，意圖成為亞洲或世界霸權，非良善友邦。
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