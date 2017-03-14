北市擬補助房屋稅 財部︰祝順利
2017-03-14
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市財政局上週宣布擬透過補助，讓「單一且自住」之房屋稅率由一．二％降為一％。北市府昨舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，財政部賦稅署副署長吳蓮英直言，若修改《房屋稅條例》自住稅率，每調降○．一％，全台一年將少掉十億元稅收，多數地方政府不會同意；並對北市作法表示「祝稅收順利」。
吳蓮英指出，稅率降低○．一％，首當其衝的是新北市，一年稅收將減少一．七億元；台北市影響最少，只有七千八百萬元，因此仍認為應由各地方政府自己想配套。
議員黃珊珊則認為，自用稅率一．二％是中央訂定，中央不動，地方花錢補貼也不具意義，要議員同意編列預算並不容易，認為應由中央調整全國稅率。
論壇中學者及企業代表多對調降「單一且自住」房屋稅率表示支持，但台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝點出，市府對「單一」的定義過於寬鬆，建議限縮為夫妻及未成年子女僅有一房；他也提到，豪宅可享稅率優惠並不公平，建議設定上限。
北市財政局長陳志銘回應，根據財政局統計，北市九十五％的豪宅屋主都不符合「單一且自住」資格，「因為多數都還有其他房子」，全市符合條件的豪宅僅三百戶，但財政局會思考訂定上限的可能性。
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