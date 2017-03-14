柯嘆︰一例一休 執法為難

2017-03-14

〔記者何世昌、吳柏緯／台北報導〕「一例一休」上路迄今爭議不斷，但勞動部未針對各種狀況作積極函示，讓地方政府大喊執法困難；甚至傳出台北市勞動局數度函請勞動部解釋未果。對此，台北市長柯文哲昨早聯訪證實曾六度函文中央，回覆都是「再討論」，令他無奈表示，「我夾在中間就很為難，罰也不是，不罰也不是。」

窒礙難行部分 要修一修

柯文哲指出，一定支持總統蔡英文及其改革決心，並希望她能撐住；但也呼籲，窒礙難行或太繁瑣的部分還是要修一修，柯文哲強調，「有一個全國統一的標準，我們會比較好處理。」

另，柯文哲日前大嘆「一例一休」規則太複雜、搞得天怒人怨，但被行政院發言人徐國勇暗酸，「複不複雜要看有沒有去了解」。柯文哲昨也隔空回應，「那你要把我教到會啊！」

北市勞動局長賴香伶今年已六度去函勞動部，盼進一步解釋一例一休細則，以利執法或教育宣導，但多未獲正面回應。對此，勞動部昨表示，北市六次來函都有回覆，但當中並非全與一例一休有關，其中包含適用八十四條之一（責任制）的行業，如何認定休息日出勤、特休假的使用與計算方式等，都已回覆，因為並不是每個問題都能馬上解決，所以也有特別說明將會再研議。

事實上，對於一例一休疑義，不只北市，其他縣市勞動主管機關也都有針對不同的問題向勞動部提出疑問；勞動部表示，目前正在蒐集各方意見，並討論相關配套應用施行細則或函示執行。