除了績效 操作透明更重要
2017-03-14
記者陳梅英／特稿
國發基金績效近幾年來經常惹議，尤其是不管自己投資文化創意產業或是委託文化部執行文化創意產業，績效都不理想。但若從一九七三年行政院開發基金成立、到二○○六年合併中美基金為國發基金，國發基金從國庫拿的錢共僅三百億元出頭，歷年繳庫卻超過二千四百億元，迄今帳上總資產還有近五千億元，投資報酬率超過二十倍，拿掉不當政策那隻手，國發基金績效根本是好到爆。
國發基金每年主要業務收入、也就是獲利來源，包括利息、現金股利及董監事酬勞，過半都是靠台積電現金股利，目前帳上資產總市值近五千億元，也有一半是來自於台積電貢獻；若少了台積電，國發基金績效是否還能那麼耀眼？也是外界質疑之處。
但以市值概念來看國發基金投資績效，是否恰當也有爭論。過去國發基金官員與立法院總是雞同鴨講，因為外界多只看轉投資公司的財報，例如立法院預算中心就點名國發基金直接投資中，有五家公司連續三年以上都是虧損，這五家都是生技公司；但官員認為，生技公司的價值無法從財報最後盈虧數字論成敗，因生技公司是拿現金換技術，股價是市場對於其所持有技術給予的評價，強調國發基金對生技的投資並不能算失敗。
平心而論，國發基金投資肩負協助政府政策與國家產業發展的任務，和一般商業創投只考慮投資風險及獲利的出發點完全不同，否則當初也不會投資台積電；與其檢討國發基金績效，不如要求操作透明，可讓外界檢視，最近國發會應立法院經濟委員會要求，承諾每季於網路上發佈國發基金季報，就是踏出值得肯定的第一步。
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