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冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 最夯的債券基金理財術
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國發基金踩雷 生技是重災區

2017-03-14

台積電是金雞母 年股息近百億

〔記者陳梅英／台北報導〕國發基金過去投資有不少金雞母，最大隻的是台積電，每年可挹注國發基金近百億元股息收入；但也有不少賠錢貨，以國發基金最近一期年報來看，二○一五年有超過四成轉投資事業虧損，且連續虧損三年以上者有九家，其中六家是生技公司。

前年九家連虧三年 六家是生技

這九家連虧三年的公司分別是國光生技、太景醫藥研發控股、藥華醫藥、永昕生物醫藥、中裕新藥、台康生技、寶德能源、得藝國際媒體及太極影音；除寶德能源為二○一四年新增投資外，立法院預算中心先前點名，國光生技、藥華醫藥、永昕生物醫藥、中裕新藥、台康生技五家公司虧損逐年加劇，甚至持股淨值已低於投資成本，國發基金應督促或協助該公司改善營運狀況，或儘快研擬退場機制。

國發基金過去一直是配合國家產業政策的主要投資平台。在直接投資部分，最為人知、也是最成功的例子，是為促成國內半導體產業發展而參與台積電投資，後續配合政府產業政策，也陸續投資兩兆雙星的面板與半導體產業，更參與高鐵、中華電信、國光生技等公司投資，總計國發基金歷年投資股票超過八十家，陸續處分後，截至去年底帳上還有四十三家。

根據資料，這四十三家的投資成本約四○一億元，總市值近五千億元，以國發基金持有台積電股權約四．九七％估算，國發基金過半市值來自台積電，且每年挹注國發基金近百億元股息收入，是國發基金最大金雞母。

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