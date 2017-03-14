中信金未來將只配現金
2017-03-14
〔記者李靚慧／台北報導〕股本已達1949.7億元的中信金（2891），自今年起，股利發放形式將全數發放現金股利，總經理吳一揆表示，此舉是避免讓股本繼續擴大，以追求更高的每股盈餘。
中信金昨舉行法人說明會，自結105年度累計稅前盈餘339.52億元，稅後盈餘279.29億元、年減17.3％，稅後股東權益報酬率（ROE）9.98％，稅後資產報酬率（ROA）0.59％，稅後每股盈餘（EPS）為1.43元。
中信金表示，去年獲利衰退的原因，包括提存TRF（目標可贖回遠期契約）20億元、旗下日本東京之星銀行額外增提7億元、復興航空3億元，加上樂陞案給予「道義補償金」5億元，讓金控整體獲利衰退。但吳一揆強調，若扣除一次性事件影響，去年稅前盈餘仍微幅成長2.7％。
昨日法說會的焦點，在於股利政策改變。吳一揆指出，自今年起，金控股利政策將只發放現金股息，避免股本繼續膨脹稀釋獲利；以中信金股價18元、去年發放0.81元現金股利計算，希望今年的現金股息殖利率可達4至5％。
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