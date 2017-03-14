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握美國防訂單 事欣科今年毛利率挑戰25%

2017-03-14

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦事欣科（4916）搭上美國川普新政列車，美國國防大單在握。董事長廖文嘉表示，公司在美製造比重高達80％，目前訂單滿手，能見度約半年，今年成長動能主要來自國防、航太兩大領域，相關產品毛利率高，博弈訂單亦增溫，今年全力朝提升毛利率與獲利目標前進。

事欣科近年展開一連串併購，快速拓展版圖，去年併購北美醫療航太設備廠Cal Quality Electronics，獲得國防承包商大型軍事合約，提供坦克車指揮系統設備。廖文嘉分析，川普上台後，祭出加強美國製造、增加國防預算，以及針對當地製造減稅，上述3項政策均對事欣科有利。今年積極降低生產成本，撙節費用，藉此提高獲利，將美國拉斯維加斯產能移到墨西哥生產加工，墨西哥人力成本僅是美國的10％，明年可望展現效益，未來每年可減少200-300萬美元成本。

去年事欣科博弈、工業電腦營收占比約45％，航太、國防約占55％。廖文嘉指出，未來國防訂單成長相當大，相關產品毛利率高，介於40-50％間，航太出貨成長亦強；至於博弈產業去年已回溫，近來新增客戶，營收也將恢復成長。在國防、航太、博弈各產品線成長帶動下，全年營收可望較去年增溫。

法人預估，事欣科毛利率在去年下半年大幅跳升，從去年上半年的18-19％，第三季衝到23.5％，在高毛利業務快速成長下，今年毛利率有機會挑戰25％的新高。

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  • 事欣科獲得美國國防部訂單（取自事欣科官網）

    事欣科獲得美國國防部訂單（取自事欣科官網）

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