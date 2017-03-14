卜蜂去年EPS4.71元 股價創27年來新高
2017-03-14
〔記者楊雅民／台北報導〕白肉雞大廠卜蜂（1215）公布去年第四季營收達48.45億元，年增15.9％，稅後淨利4.16億元，年增90％，EPS1.55元，創下單季歷史新高。累計去年合併營收達181.73億元，年增9.8％；稅後淨利達12.62億元，EPS4.71元，不僅較前年EPS2.57元大增83％，更創歷史新高。
卜蜂挾著母公司正大集團國際資源，過去幾年每年投資約10億元，進行生產技術與設備更新，且策略上追求利潤的總量，不重營銷總量，把不賺錢的部分減掉。至今投資效益已浮現，以前雞隻屠宰，宰1隻虧5元，現設備改善，已經持平，擺脫虧損窘境。去年飼料、養殖、肉品加工、屠宰等事業部，在垂直整合效益逐漸發酵帶動下，毛利率全面翻揚。
去年毛利率達15.52％，較前年增加3.27個百分點；今年1至2月累計合併營收達30.62億元，年增13.6％，法人預期第一季獲利可望維持去年水準。
去年獲利不斷創新高，也帶動卜蜂股價一路走揚，過去一年來，卜蜂股價已大漲逾1倍，衝破50元，上週股價攻上55.6元，創下近27年來新高。
南僑配現金2.8元
南僑（1702）去年合併營收達162.8億元、年增5.18％，稅後淨利為12.06億元，EPS4.1元，董事會通過去年每股擬配發現金股利2.8元，創歷年股利新高，以南僑昨收盤價62元計算，現金殖利率達4.5％。
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