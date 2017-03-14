KIA SOUL小改款

2017-03-14

KIA汽車積極搶進台灣車市，台灣總代理森那美起亞昨日導入KIA SOUL小改款，動力系統換上全新的1.6升柴油引擎與7速雙離合器自手排變速系統，同時強打多種色彩的客製化套件，供車主隨心所欲搭配，搶進小型跨界休旅車市場，預期將帶動KIA在台灣整體年銷量衝上3000輛、年增50%的目標。（圖文：記者楊雅民）