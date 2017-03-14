華銀︰三箭齊發拚都更

2017-03-14

〔記者盧冠誠／台北報導〕為積極響應政府推動都市更新政策，華南銀行昨特別舉辦「都市更新業務誓師大會」，華南金（2880）暨華銀董事長吳當傑表示，目前進行中的都更案件計20件，合計融資金額約150億元，預計今年可完成5件。

目前融資金額約150億

華銀主管補充，這5件都更案全數位於台北市，包括三元街（500坪）、敦化南路（650坪）、復興南路（300坪）、中山北路（450坪），以及內湖路（110坪）等，總融資金額共34億元左右。

吳當傑表示，華銀將動員全行之力，提出「成立都更小組」、「與優質建商合作」及「推動自有行舍都更」，三箭齊發拚都更的策略，並訂下成為國內「都更業務前三大銀行」的目標。

同為公股行庫的第一銀行亦積極推展都更業務，近2年共核准都更融資12件，金額約135億元，目前追蹤輔導的都更融資案件仍有數十件。

一銀繼台北市知名的「尚華仁愛大樓」都更案後，近期還有台北市「水源路四五期整宅案」都更，預計年底完工，都更後每戶室內有20至30坪，外加一個停車位，將重建成為地下4層、地上13層的舒適社區大樓，將有173戶受惠。