| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 6旬老翁持刀刺死室友後自刎 板橋長照中心2死 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

華銀︰三箭齊發拚都更

2017-03-14

〔記者盧冠誠／台北報導〕為積極響應政府推動都市更新政策，華南銀行昨特別舉辦「都市更新業務誓師大會」，華南金（2880）暨華銀董事長吳當傑表示，目前進行中的都更案件計20件，合計融資金額約150億元，預計今年可完成5件。

目前融資金額約150億

華銀主管補充，這5件都更案全數位於台北市，包括三元街（500坪）、敦化南路（650坪）、復興南路（300坪）、中山北路（450坪），以及內湖路（110坪）等，總融資金額共34億元左右。

吳當傑表示，華銀將動員全行之力，提出「成立都更小組」、「與優質建商合作」及「推動自有行舍都更」，三箭齊發拚都更的策略，並訂下成為國內「都更業務前三大銀行」的目標。

同為公股行庫的第一銀行亦積極推展都更業務，近2年共核准都更融資12件，金額約135億元，目前追蹤輔導的都更融資案件仍有數十件。

一銀繼台北市知名的「尚華仁愛大樓」都更案後，近期還有台北市「水源路四五期整宅案」都更，預計年底完工，都更後每戶室內有20至30坪，外加一個停車位，將重建成為地下4層、地上13層的舒適社區大樓，將有173戶受惠。

廣告
  • 華南金暨華銀董事長吳當傑。（記者盧冠誠攝）

    華南金暨華銀董事長吳當傑。（記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 華南銀行 都市更新
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：華銀︰三箭齊發拚都更


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.