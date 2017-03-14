許良宇掌台紙 經營權之爭暫落幕

2017-03-14

〔記者李靚慧／台南報導〕台紙經營權之爭暫時落幕！台紙昨舉行股東臨時會，總經理余美玲方以人數、股權優勢，順利通過3項議案，原董事長簡鴻文遭解職，會後旋即舉行臨時董事會，推舉董事許良宇為董事長，同時通過懸宕已久的2016年財報，並訂定6月28日舉行股東常會。

通過去年財報 628開股東常會

昨日的股東臨時會前煙硝味濃厚，3年多前，京城銀董事長戴誠志、兆豐證券董事長簡鴻文聯手取得台紙經營權，3年後兩人撕破臉，昨日正式交鋒。昨日臨時會中，雖然支持簡鴻文方的股東發言干擾不斷，最後臨時會卻火速以80分鐘結束，3項議案均以高達83.75%比例的贊成票通過。至此，台紙董事會中，簡鴻文派僅剩1席，戴誠志、余美玲派則有5席董事及2席監察人，全面掌控大局。

被解任 監察人宋正一稱違法

至於被解任的台紙監察人宋正一，晚間發布聲明表示，他認定昨日的股東會是「違法」且「無效」的，因此原訂4月21日由他召集的臨時股東會，他會堅持繼續召開，將原訂的議程走完。

台紙董事會昨日通過2016年財報，2016年稅後虧損2.78億元、每股虧損0.69元，董事會因此決議不配發股息、董監及員工酬勞。台紙在傍晚以重大訊息公告，撤銷停開4月21日的股東臨時會。

至於6月28日的股東常會，將進行全面改選，許良宇指出，去年股東常會中，就已通過要設置「審計委員會」，委員會成員中，包含3席獨立董事在內共計5席董事。台紙也將成為國內少數「獨董過半」的上市公司。

由於外界多揣測此次的經營權之爭，起因於戴誠志、簡鴻文兩大股東，對於台紙龐大土地資產處理的態度不同。

許良宇昨日澄清，台紙目前的經營團隊，希望專注本業，包括新營的化工廠及越南的紙器廠，都有諸多問題需要克服，未來將積極經營本業，新營化工新廠，預計6月投產。

新任董事長許良宇為執業律師出身，過去曾在京城銀行法務部門任職，2014年台紙經營階層改組後，許良宇即離開京城銀行出任台紙董事至今。許良宇先目前也同時擔任ViVa電視購物台董事長，而ViVa電視購物台大股東，即為京城銀董事長戴誠志。