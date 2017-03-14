台幣強升1.2角 收30.916元

2017-03-14

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）本週召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）前夕，美元多頭搶先獲利了結，加上韓元彈升，帶動新台幣匯率呈現勁揚格局，再度升破31元大關。

新台幣昨終場以30.916元兌1美元作收，強升1.2角，並結束連續3個交易日貶值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為10.32億美元。

外匯交易員表示，南韓前總統朴槿惠被彈劾下台後，韓元展開反彈走勢，昨對美元狂飆逾1%，且台股也止跌上漲，新台幣自然擺脫連日貶勢，重新往升值軌道前進。

交易員指出，本週全球投資人聚焦的FOMC結果，預計台灣時間週四凌晨出爐，目前市場認為升息已成定局，並轉向關注Fed主席葉倫的會後談話，來尋找後續升息步調指引。