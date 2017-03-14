| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 6旬老翁持刀刺死室友後自刎 板橋長照中心2死 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

台幣強升1.2角 收30.916元

2017-03-14

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）本週召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）前夕，美元多頭搶先獲利了結，加上韓元彈升，帶動新台幣匯率呈現勁揚格局，再度升破31元大關。

新台幣昨終場以30.916元兌1美元作收，強升1.2角，並結束連續3個交易日貶值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為10.32億美元。

外匯交易員表示，南韓前總統朴槿惠被彈劾下台後，韓元展開反彈走勢，昨對美元狂飆逾1%，且台股也止跌上漲，新台幣自然擺脫連日貶勢，重新往升值軌道前進。

交易員指出，本週全球投資人聚焦的FOMC結果，預計台灣時間週四凌晨出爐，目前市場認為升息已成定局，並轉向關注Fed主席葉倫的會後談話，來尋找後續升息步調指引。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台幣
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：台幣強升1.2角 收30.916元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.