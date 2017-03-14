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外資將逃離台股？金管會︰無異常匯出

2017-03-14

〔記者王孟倫／台北報導〕本週美國聯準會（Fed）可能宣布升息，市場擔心外資將從台股市場流出。不過，金管會昨天強調，「目前外資並無大量或異常匯出資金現象」，根據最新統計，3月以來（截至3月9日），外資淨匯出金額5.95億美元，金額相當小。

儘管美國恐在本週升息，但台股無懼升息變數，昨日大盤指數上漲69.45點，收在9697.34點。

本月僅淨匯出近6億美元

此外，備受市場關注的外資，昨日也意外反手加碼台股，淨買超金額為42億元新台幣，而這也是近10個交易日以來，外資單日最大幅度買超。

金管會證期局表示，外資資金進出與買賣股票，有其投資策略考量，而近期美國升息議題，自然也會影響全球資金移動；不過，截至目前為止，並沒有出現所謂「外資大逃殺」等市場傳言。

根據金管會統計，3月以來，外資淨匯出金額5.95億美元，證期局官員指出，若從外資累計匯入資金來看，總計已達2044億美元，相比之下，比例相當小。

與累計匯入相較比例極低

若以外資實際投入股市之變化，也就是買賣超台股金額來看，3月以來（截至週一），外資在集中市場淨賣超金額僅新台幣161億元；若市場有重大變化，外資通常一天出手就是買超或賣超台幣100多億元，換言之，賣超幅度相當小。

金管會強調，美國對全球經濟有很大影響，台美經貿關係也相當密切，一旦Fed升息，也代表美國總體經濟好轉，這將有助於台灣景氣復甦；尤其，台股基本面穩健，近期內資也相繼回籠，對台股是正面發展的有利因素。

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  • 全球投資人緊盯本週美國聯準會動向，圖為聯準會大樓。（路透檔案照）

    全球投資人緊盯本週美國聯準會動向，圖為聯準會大樓。（路透檔案照）

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