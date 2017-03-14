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《台股青紅燈》聯準會比人行高明

2017-03-14

■費特曼

美國聯準會（Fed）將於台北時間週四凌晨公布利率決策，從各項訊息來看，幾已確定將升息；回顧09年全球金融海嘯後，主要央行在對抗衰退與避免泡沫間作出抉擇，Fed硬是比中國人民銀行高明不少，「強國人」還是遠遠追不上美國人。

前Fed主席葛林斯潘有一句名言，「如果你覺得聽懂我說的話，那一定是誤解了我的意思」；這句話凸顯出Fed決策的獨立性、全面性與高彈性，且非粗暴的影響市場。

對Fed而言，就業與通膨只是鈍化的指標，Fed更關心的應該是美股與房價。從09年後，Fed有過2次升息，一次是在2015年底、另一次是去年底，間隔長達1年；現回頭來看，Fed當時升息是為了降溫過熱的美股及避免打擊到剛復甦的房市；也就是說，Fed很多動作只是在調整市場的預期，非強硬的扭轉市場趨勢。

相較起來，中國人行就顯得不夠專業，或者是綁手綁手，雖然對房市泡沫不斷發出警告，但卻又降息、放任信貸膨脹，造成中國經濟陷入成長與泡沫化的兩難窘境；現在又得面對美國升息後恐引發的匯率波動及資金外逃等挑戰。

09年後，美股大漲近3倍，且就業大幅改善、經濟穩定復甦，再度成為全球經濟的火車頭；如此看來，中國人行的本事還是比不過Fed。

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  • 美國聯準會Fed主席葉倫預料今宣佈升息。（法新社）

    美國聯準會Fed主席葉倫預料今宣佈升息。（法新社）

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