《國際現場》冰島全面解除資本管制

2017-03-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕在歷經8年的金融危機後，冰島政府宣布，自週二起全面解除資本管制，個人、企業和退休基金將可重返全球資本市場。冰島總理班乃迪克森（Bjarni Benediktsson）召開記者會指出：「這最後一步將為冰島經濟創造更大的信任。」

2008年全球金融危機爆發，債台高築的冰島銀行業也遭受衝擊，有3家大型銀行被政府接管，為了避免資金外流，冰島政府實施嚴格的資本管制措施，冰島經濟面臨逾60年來最嚴重衰退，也讓這個擁有32萬人口的島國陷入政治混亂。

冰島全面解除資本管制，主要因為觀光業蓬勃發展，加上該國近年來逐步解除資本管制，使得資金開始回流，如今經濟甚至出現過熱跡象。去年冰島經濟成長率高達7.2%，失業率降至約3%，通膨也受到控制；由於冰島利率高，吸引外資買入冰島克朗，過去1年冰島克朗兌歐元升值約18%。

冰島Arion銀行表示，冰島央行在3月15日可能降息1碼（0.25個百分點），由5%降至4.75%。隨著通膨降溫，冰島央行從去年8月以來已降息2次，希望阻止冰島克朗的漲勢。