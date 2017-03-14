中國撒銀彈 歐盟緊張
2017-03-14
〔編譯盧永山／綜合報導〕日經新聞報導，中國大舉投資希臘的港口、電力公司等基礎建設領域，希望作為前進歐洲的跳板，雖然這讓陷入財務困境的希臘獲得資金挹注，但隨著中國在希臘等歐洲國家的影響力變大，已讓歐盟感到緊張。
插足希臘、土耳其、塞爾維亞基建
2008年，中國遠洋運輸集團（COSCO）收購距離希臘首都雅典約10公里的比雷埃夫斯港（Piraeus）2號和3號碼頭35年特許經營權，去年4月又與希臘政府達成協議，COSCO將以3.885億歐元收購比埃雷夫斯港51%股權，若COSCO在未來5年再投資3億歐元，希臘政府將另外再出售16%股權。
根據希臘與歐盟和國際貨幣基金（IMF）簽署的紓困協議，希臘必須削減政府支出，並將國營企業民營化。但希臘政府執行的撙節措施，延長希臘的經濟困頓，形成一種惡性循環，迫使該國必須依賴像COSCO這樣的投資，來因應2010年以來面臨的債務危機。
中國覬覦的不僅是希臘的港口，去年12月中國國家電網公司同意收購希臘國營電力公司24%股權，希臘總理齊普拉斯很可能參加今年5月在北京舉行的「一帶一路」高峰會，外界臆測，他將向中國國家主席習近平提出優先項目清單。
除了吃下希臘的資產，中國招商局港口公司也收購土耳其第3大港口營運商。此外，中國也插足歐洲鐵路業務，中國鐵路集團計畫在塞爾維亞首都貝爾格勒至匈牙利首都布達佩斯之間興建一條長350公里的高速鐵路 。
中國在歐洲基礎建設領域的布局，已讓歐盟感到緊張。歐盟執委會近來就質疑上述高速鐵路的招標方式，認為可能違反歐盟大型公共建設計畫須經過公開招標的規定，並已展開調查。
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