美頁岩油復工 國際油價下跌
2017-03-14
〔編譯王惠慧／綜合報導〕週一國際油價跌至3個月來最低，布蘭特油價最低跌至每桶51.02美元，西德州原油期貨價格跌至每桶48.41美元，皆為去年11月底以來的最低價格，主要因為美國頁岩油業者恢復運作的油井數量增加，加上美國原油庫存量創下新高紀錄。
週一原油價格下跌，倫敦布蘭特原油近月期貨下跌0.21%、西德州原油期貨價格下跌0.39%，皆為去年11月30日以來最低價格；截至台灣時間晚間7點，布蘭特原油價格下跌0.62%至每桶51.05美元，西德州原油期貨價格下跌0.8%至每桶48.10美元。
布蘭特油價自去年11月連跌6天以來，週一首次連續5天下跌，5天內最大跌幅8.5%，為去年6月以來最差的表現；西德州油價則是連續6天下跌，期間最大跌幅達9.3%。
油田服務商貝克休斯（Baker Hughes）上週五指出，美國石油業者恢復運作的油井已是連續第8週增加。路透報導指出，自石油輸出國家組織（OPEC）達成減產協議以來，石油業者不斷增加支出，以便在石油價格恢復時搶得市場優勢。
OPEC成員國及非成員國減產有成，但根據美國能源資訊署（EIA）數據顯示，美國上週原油庫存激增820萬桶。澳盛銀行（ANZ Bank）報告指出，隨著等待消化的原油庫存仍持續大量增加，目前油價仍面臨壓力。
澳洲金融服務公司（CMC Markets）首席策略師麥卡錫（Michael McCarthy）指出，本週美國聯準會的利率決策公布將主導市場走向，升息將刺激美元上漲，使得以美元計價的石油，對進口國而言將相對變得昂貴。
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