一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司二月營收表
2017-03-13
一週證券行情表
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一週櫃檯行情表
一週櫃檯行情表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/mar/13/images/LT-1060313-C10-IB.pdf
上市櫃公司二月營收表
上市二月營收表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/mar/13/images/2017-2fund-1.pdf
上櫃二月營收表。（請點選下列網址）
http://www.libertytimes.com.tw/2017/new/mar/13/images/2017-2fund-2.pdf
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