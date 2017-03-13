書劍集》避免誤判賽局的苦楚

2017-03-13

◎歐陽書劍

決策者必須盱衡全局，依目的、對手、資源條件、環境等各種狀況，選擇策略與作法。如何解讀現狀，通常會影響決策及結果，若以為所有面對的衝突都是「零和賽局」，像運動比賽時，必須以你死我活的態度對決，分別出贏家與輸家，則不僅難以達到目的，有時甚至反失先機。

評估現狀及對手可能採取的行動，是賽局理論中選擇策略的基礎。美國總統川普鮮明的獨斷作為，勾起眾多討論，尤其是迥異於傳統政客的風格，與大眾傳播媒體對嗆，和任何對手似乎都毫不妥協的激烈對抗，雖使支持者大呼過癮，卻讓反對者難以忍受。

美國紐約大學政治系知名賽局理論學家布萊姆斯（Steven J. Brams）教授近日發表一篇文章解讀川普的決策模式。他認為川普的目標就是「贏」，因為希望打敗所有的挑戰者，所以無法容忍任何反對的意見，且在乎立即的結果，不考慮長期的後果。就賽局理論而言，川普可能認為他玩的都是一次性的零和遊戲，最重要的目標就是立即擊潰對手，也因為要贏，幾乎沒有妥協空間。

在雙人零和遊戲中，一方的獲利就是另一方的損失，只要無法達成協議，就會出現正面對抗，然後產生贏家與輸家。若是實際的賽局確是零和賽局，則在面對川普這樣不計損失、而以擴大獲利為最高考量的對手時，選擇的策略確實將相當有限，硬碰硬的對抗，結果就是你死我活，強者勝出。

然而，布萊姆斯指出，生活中高達九成六以上的雙人賽局均非零和賽局。若雙方各有兩種策略，就會有四種結果，且大多數狀況，玩家並非完全對立，也就是幾乎所有賽局都有妥協空間，只要雙方達成某種程度的協議，就可能得出雙贏的結果。

而若賽局並非零和，且非一次性，則策略改變，更有不同的結果。布萊姆斯認為，在政治上，輸家只要改變策略，通常可以扳回一點劣勢，尤其是面對川普這樣沒有彈性的對手時，未來其他玩家改變策略後，將讓川普吃到苦頭。而川普七個穆斯林國家的旅遊禁令，在受到法官質疑後，因非一次性，未來施政更將面對制衡體系的挑戰。

除了政治外，賽局理論更經常被用在經濟上的分析，譬如美國聯準會的決策。當前聯準會主席葛林斯潘（Alen Greenspan）在任時，決策常出乎市場意料之外，他認為這樣的決策才能影響市場的行為，可是各國央行的貨幣決策，基本上卻愈來愈透明，官方與民間在某種程度上是以間接「協商」代替「抗衡」。這也反映了決策者心態的轉變，過去是以達成政策目標為出發點，現在則儘量呈現出決策軌跡，使大眾能預知官方行動，以適時調整行動，獲得最大的利益。

川普的行為，不一定會完全如學者預測，在幾次失誤後，或許他將改變作風，也可能他本來的堅持就是策略的一部分，但理論上的論證，有其參考價值，以面對零和賽局而進行的決策模式，不宜出現在政策的擬定中；政府在推動政策的過程中，有許多利益關係者，當賽局非零和時，就可能因為合作而使全體的利益更形擴大。

如果一場遊戲是兩人的零和遊戲，則一方獲利，另一方必然損失，就像運動比賽的兩隊，不可能全部獲勝，但生活中面臨的賽局大都不是零和遊戲，也不會在一次的互動後就結束，既然賽局不斷演變，對手的行動也非僅於一種，則勾引出激烈的正面對抗，不一定是達成策略性目標的最好方法。