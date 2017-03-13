美若祭邊境稅 德嗆貿易報復

2017-03-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國總理梅克爾警告美國總統川普，美國若實施邊境調整稅，德國可能採取貿易報復措施，包括對美國企業課徵更高的關稅。加拿大總理特魯道則說，美國實施邊境調整稅可能摧毀兩國緊密的經濟關係，並傷害美國的能源、鋼鐵和汽車業。

所謂邊境調整稅，是指美國將對企業的進口課稅，出口則免稅。德國政府正在評估要如何回應美國這項可能的稅改。在梅克爾週二首度飛往華府會晤川普前夕，德國「明鏡週刊」取得德國政府的文件，該文件將美國的邊境調整稅稱作「保護性關稅」，並說它將違反世貿組織（ＷＴＯ）規則。

該文件指出，若美國實施邊境調整稅，德國政府可能逐步調高美國進口產品的關稅，允許德國企業自美國進口時可以扣稅，以補償他們失去的競爭優勢。德國最終也可能調降企業稅或企業應負擔的社會貢獻，使德國更加吸引國際企業。

梅克爾會晤川普時，貿易將是雙方主要議題。梅克爾上週四表示，將強力捍衛自由貿易和強大的歐洲，並呼籲歐盟與其他國家簽署貿易協定，以回應川普的保護主義立場。

特魯道上週五在參與美國休士頓一場會議後表示，對進口美國的產品課稅，將傷害兩國邊境的經貿往來，並衝擊美國的能源、鋼鐵和汽車業，這些產業過去都因為雙方的合作而受益。

他指出，美加邊境有數百萬份工作依賴雙方平穩的貿易，由於川普正努力兌現承諾重啟ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定）的談判，他在談判時，將尋求讓三國工人和企業均受益的新條文。

美國商務部長羅斯上週五表示，川普政府計畫在接下來幾週通知國會，將重啟ＮＡＦＴＡ談判。但他先前也說，實際的談判會在今年下半年才啟動。