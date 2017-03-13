政策爭議多 加薪更困難

2017-03-13

一例一休＋勞保費率18％ 勞資雙輸

記者鄭琪芳／特稿

國內低薪問題嚴重，除了油電業、金融業等少數行業待遇較為優渥之外，許多勞工面臨薪資停滯的問題，甚至淪為「青貧族」、「窮忙族」。然而，蔡政府尚未改善低薪問題，部分政策甚至雪上加霜，除了「一例一休」爭議，勞保費率擬大幅調高至十八％，雇主負擔倍增，未來調薪恐怕更加無望，勞工能否承受「心酸的十八趴」，政府真的要審慎思量。

台灣勞工面臨「工作貧窮」（working poor）問題，三角貿易（國內接單、海外生產）、產業結構、分配不均等都是主因。蔡政府上台後，想要改善勞動條件，或許因為要求企業加薪不易，因此先從縮減工時、增加休假等方面著手，但因政策缺乏彈性，配套措施又限制太多，正面效應尚未顯現，負面影響卻已持續擴大。

「一例一休」匆促上路後，企業改以限制加班、減少獎金、僱用非典型工作者（部分工時、臨時性或人力派遣）等方式因應，導致部分勞工收入反而減少。而且，「一例一休」推升物價上漲，不少企業陸續調漲售價以反映成本，部分勞工可能因獎金或加班費縮水而收入減少，還要面臨物價上漲的問題，許多勞工本來日子就不好過，現在更雪上加霜，可說是「未蒙其利、先受其害」。

事實上，由於國內低薪問題嚴重，在「加薪」與「休假」之間，多數基層勞工更想要的是「加薪」，但政府推出的政策，不僅無法改善低薪問題，可能還會讓問題更加惡化。更何況，目前「一例一休」的負面效應還在發酵，接著又有勞保費率調漲等，都會影響企業加薪意願，低薪問題恐怕更加難解。