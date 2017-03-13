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〈國際現場〉中國資本管制 大馬碧桂園重創

2017-03-13

香港上市的中國房地產開發商碧桂園斥資1000億美元，在馬來西亞南部的新山市打造占地20平方公里的超大型建案「森林城市」（Forest City），因中國政府限制企業和個人匯出資金，該公司被迫調整銷售對象，由原本占7成的中國買家，轉為向中東、日韓買家兜售。

碧桂園已關閉上海的銷售中心。該公司上週五發布聲明指出，將重新裝修上海銷售中心，以因應政府的外匯政策和監管措施。但經目視，上海銷售中心內部並無施工跡象。

「森林城市」預估可以容納70萬人口，是由碧桂園和馬來西亞柔佛州人民集團共同開發，原先主要訴求對象是有錢有閒、希望在海外置產的中國買家，但由於過去2年中國資金嚴重外流，導致人民幣貶不停，促使中國政府實施多項資本管制措施。

由於來自中國的買家減少，碧桂園不得不調整銷售對象，去年在杜拜設置辦公室，希望吸引中東買家，也出售了一些公寓給日本、南韓和俄羅斯人。圖為潛在買家參觀「森林城市」建案樣品的情景。（編譯盧永山）

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  • 中國資本管制，大馬碧桂園重創。（路透）

    中國資本管制，大馬碧桂園重創。（路透）

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