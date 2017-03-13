〈台股青紅燈〉只剩富人在買房?

2017-03-13

最近富人與大企業家，如國巨陳泰銘、中纖王家兄弟、張國煒等人在台北市購置豪宅新聞此起彼落，一時之間，房地產似乎已有復甦的氣息，問題是，升斗平民該不該追隨這些富人的腳步，在此時進場買房？

橫在眼前的問題，是本週三（15日），美國即將升息，如果依照先前Fed的說法，今年至少升息三次，這對全球的金融市場將帶來劇烈轉變。

大家要記住一個顛撲不破的鐵律，「升息會壓低所有資產價格」，資產範圍包括股票、商品與房地產，美國升息不僅會吸走留在台灣的熱錢，也會導引台灣利率回升。

大部分國人買房都會申辦20年長期房貸，因此，購置房地產是一個長期性的理財行為，在規劃上必須要有長遠的看法。一旦利率水準走揚，三、五年後你的收入足以支撐生活品質與房貸支出嗎？這是很現實的問題，很多人買房都只是一時衝動，等到開始繳貸款，才發現財務的壓力與對生活的衝擊。

對上述企業家與富人而言，買賣上億元豪宅只是資產配置，但對95%的國人而言，這是一生一世的大事，買賣移轉棟數一直在衰退，但是富人買房的新聞卻接二連三，這不是很矛盾？整個台灣好像只剩下富人在買房？解構這些新聞事件的真相，本質好像是如此。要不要買房或能不能買房？大家得自己先秤秤斤兩，夠格當富人再進場。（紅布朗）