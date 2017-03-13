國銀獲利今年力拚終止連二衰

2017-03-13

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行去年獲利交出一張難看的成績單！僅低空飛過3000億元關卡，不僅較前年少了195億元，更是連續第二年衰退。不過，金管會樂觀表示，只要沒有重大國際利空或黑天鵝事件，國銀今年有機會終止連二衰，獲利可望超過3000億元、優於去年。

國銀獲利從2010至2014年連續五年，年年創歷史新高，但好景不常，從2015年獲利開始衰退，去年又再減少6%，僅勉強守住3000億元。

對此，金管會官員表示，基於四項理由，預估新的一年國銀獲利可望擺脫連續衰退，而優於去年表現；首先，國銀去年必須依金管會規定，對中國授信及國內不動產授信準備金提足1.5%，光這部分就增提100億元，吃掉國銀獲利表現。

官員說，因為國銀已經提足準備金、不需再額外增提，也就是說，這部分壓力已經沒有，將有助於今年獲利表現。

其次是兆豐紐約分行違反美國反洗錢規定而遭重罰57億元，這筆龐大罰款，導致去年整體國銀獲利往下修，但這屬於特殊個案事件，加上金管會已經多管齊下，全面強化國銀法遵與洗錢防制規定，而業者本身也會強化督導海外分行，利空因素將可排除。

第三是無論國際預測機構或國內智庫，均預測今年國內外景氣優於去年，景氣穩健復甦將有助於銀行業的投資與授信。

第四是海外獲利，金管會看好國銀今年在東南亞的獲利前景，官員分析，因為去年國銀在東協國家共獲利80億元，較前年成長9.5%，而今年還有其他東協的分支據點將陸續開業，像是第一銀與華南銀的菲律賓分行等，加上新南向政策帶動，可望提高國銀海外獲利。

至於國銀中國分行方面，去年獲利一口氣大幅衰退68%，為國銀海外表現最差、衰退最多的區域；官員表示，去年中國分行有幾個月出現虧損，加上人民幣貶值導致匯損，連帶影響全年表現。