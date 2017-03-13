國銀獲利今年力拚終止連二衰
2017-03-13
〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行去年獲利交出一張難看的成績單！僅低空飛過3000億元關卡，不僅較前年少了195億元，更是連續第二年衰退。不過，金管會樂觀表示，只要沒有重大國際利空或黑天鵝事件，國銀今年有機會終止連二衰，獲利可望超過3000億元、優於去年。
國銀獲利從2010至2014年連續五年，年年創歷史新高，但好景不常，從2015年獲利開始衰退，去年又再減少6%，僅勉強守住3000億元。
對此，金管會官員表示，基於四項理由，預估新的一年國銀獲利可望擺脫連續衰退，而優於去年表現；首先，國銀去年必須依金管會規定，對中國授信及國內不動產授信準備金提足1.5%，光這部分就增提100億元，吃掉國銀獲利表現。
官員說，因為國銀已經提足準備金、不需再額外增提，也就是說，這部分壓力已經沒有，將有助於今年獲利表現。
其次是兆豐紐約分行違反美國反洗錢規定而遭重罰57億元，這筆龐大罰款，導致去年整體國銀獲利往下修，但這屬於特殊個案事件，加上金管會已經多管齊下，全面強化國銀法遵與洗錢防制規定，而業者本身也會強化督導海外分行，利空因素將可排除。
第三是無論國際預測機構或國內智庫，均預測今年國內外景氣優於去年，景氣穩健復甦將有助於銀行業的投資與授信。
第四是海外獲利，金管會看好國銀今年在東南亞的獲利前景，官員分析，因為去年國銀在東協國家共獲利80億元，較前年成長9.5%，而今年還有其他東協的分支據點將陸續開業，像是第一銀與華南銀的菲律賓分行等，加上新南向政策帶動，可望提高國銀海外獲利。
至於國銀中國分行方面，去年獲利一口氣大幅衰退68%，為國銀海外表現最差、衰退最多的區域；官員表示，去年中國分行有幾個月出現虧損，加上人民幣貶值導致匯損，連帶影響全年表現。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 是理解與尊重
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 《小檔案》壺穴
- 自由共和國》余杰 ／2017年的義和團
- 偷排重油染黑綠島 掌握可疑船舶
- 女團成員遭眼紅 慘被辱罵惡魔
- 串連live house 杜鵑花季「樂」來「樂」熱鬧
- 韓下任總統是？ 曾敗給朴槿惠的他民調遙遙領先
- 經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》5,000 Chinese spies in Taiwan: source
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- 至少贏第2名1萬積分…「戴球后」時代來臨
- SBL》昔日戰友 李恩、李德威打出火氣
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 荻上直子譜《編織》誇生田真女人 黃惠偵升格人母 催生柏林影展得獎作
- 專研台灣史 名人盧嘉興故居掛牌
- 郭董追思亡妻 籌組全球抗癌大聯盟／嘗試解開乳癌密碼 引進日本無痛、無輻射篩檢儀器
- 費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
- 《兒童最愛獎》花蝴蝶合體前夫最萌 黛咪上台紅變綠
- 擴大植樹 預約自行車道綠蔭
- 《世界少年》驗人氣飆淚 800粉絲送別一起哭
- 〈愛瘋迷〉拒絕戀愛的女人
- 春暖花開 迺百貨
- 「經」不起考驗 恰恰:多檢討多鼓勵
- （台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株
- 農民化大愛 環境權保障基金會昨掛牌
- 《謠言終結站》自來水蒸食物 不必太憂「氯」
- 在台共諜估5000人 政府也被滲透
- 維納斯的呢喃（3／13～3／19）
- 小兒發燒 看活動力吃藥
- 雙計畫整合 發揮國艦國造成效
- 南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行
- 天降巨石壓腿 女山友奇蹟輕傷
- 中居正廣砸30萬送禮 幫WBC日本隊助攻
- 畢展移師土地公文化館 南崁高中：缺設備
- 中職戰鼓擂響 4隊拉抬票房
- 國發院案》元利建設：公開標售取得 禁得起考驗
- 埔里山城馬拉松 跑到哪吃到哪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國銀獲利今年力拚終止連二衰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分