避免貿易戰 美中恐簽新廣場協議
編譯楊芙宜／特譯
近來，彭博、巴隆週刊亞洲版（Barron’s Asia）都在討論一個可能性：如果美中達成類似1985年「廣場協議」（Plaza Accord）、讓美元走貶的匯率安排，中國或許可躲過被美國川普政府列為「匯率操縱國」的命運，甚至避開這兩大經濟體開打貿易戰的形勢。
美、日、英、法、德財金首長，1985年9月於紐約廣場飯店秘密會晤後簽署協議，聯合干預外匯市場，大量拋售美元，使美元兌日圓、馬克等主要貨幣有序貶值，以解決美國龐大的貿易赤字。「廣場協議」簽訂後不到3個月，日圓兌美元急升約20％；迄1988年，日圓、德國馬克、法國法郎兌美元升值逾86％、70％、50％。
美國總統川普先前雖多次抨擊北京操縱及壓低人民幣匯價，日前還嘲諷中國是貨幣操縱「總冠軍」；不過，中國當前面臨的困境在於資本外逃嚴重、經濟成長急速減緩，投資人多悲觀看空人民幣，促使中國人民銀行（央行）過去一年多來干預措施目的在支撐，而非促貶人民幣匯價。
中國資本外逃嚴重
銀冠（Silvercrest）資產管理集團首席策略師程致宇（Patrick Chovanec）表示，現在不是要如何說服北京支撐人民幣，「他們已經在做了」，問題在於華府如何溝通「我們希望你要確切怎麼做」。
巴隆週刊亞洲版執行主編皮賽克（William Pesek）認為，美中合作以達成「類廣場協議」的人民幣和美元匯率區間安排，避免競爭性貶值，中國甚至可避免川普政府對中國產品課徵懲罰性關稅的貿易戰。向來對新形式「廣場協議」持懷疑論調的倫敦避險基金Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）也指出，現在很難排除美中達成匯率協定的情況。
避免美元過於強勢
川普欲提振美國經濟成長及出口引擎，以創造更多就業，因此美國利益在於「避免美元過於強勢」；中國今年正值中共領導層19大換屆之際，當務之急在於維持匯率穩定、避免資本外逃現象惡化。
中國人行行長周小川上週在中國人大政協兩會期間，罕見召開記者會，釋放貨幣政策走向「更中性」、人民幣匯價將會穩定下來的訊息，還說「外匯存底適當降低沒什麼不好」。
2004年以前，美國屢屢呼籲人民幣匯率自由浮動，形同施壓人民幣進一步升值，中國也樂意緩衝經常帳順差；現在情況逆轉，中國資本持續外流，美國等已開發經濟體的訊息更為複雜。受到美國聯準會（Fed）將於3月中旬升息的預期影響，近來美元走強，人民幣兌美元已貶穿6.9關卡，彭博資訊顯示，即時匯價10日收在6.9093兌1美元。
川普政府本身對人民幣匯率的看法並不一致。白宮全國貿易委員會主席納瓦洛近日再指，中國是美國約占一半的最大貿易逆差來源（3500億美元），中國不僅操縱貨幣，還要求外企必須符合與中國公司建立合資企業等規則，才能在當地經營，川普政府貿易政策將把重心擺在採取嚴厲行動，「削除操縱匯率及其他形式的貿易欺騙」。
另方面，美國財長努勤稍早已釋放並不急於把中國貼上「匯率操縱國」標籤的訊號，稱美國財政部將依照正常程序分析主要貿易夥伴國的匯率行為，「我們會按照跟過去一樣的做法，在走完這個過程前，不會做任何評斷」。
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標題：避免貿易戰 美中恐簽新廣場協議
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