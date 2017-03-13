中國限韓令 韓企轉戰東南亞
編譯盧永山／特譯
《紐約時報》報導，南韓因部署美國薩德飛彈防禦系統（THAAD），引發中國強烈不滿，並祭出「限韓令」，南韓化妝品、觀光業和流行文化產業因而遭到重創，但也促使南韓政府和企業驚覺，必須降低對中國這個「惡鄰」的依賴，尋求其他的出路。
南韓化妝品銷量大減
去年11月之前，南韓知名化妝品品牌碧漾（Beyond Cosmetics）的豬皮膠原蛋白保濕面膜和碳酸泡泡深層清潔面膜，因深受中國女性消費者歡迎，訂單應接不暇；但在南韓政府決定部署THAAD後，兩樣產品的銷量暴跌，從原本占碧漾銷量的2分之1減為5分之1。
在南韓上週開始部署THAAD後，中國威脅要進一步懲罰南韓，碧漾等南韓企業已準備迎接更糟糕的局面。
中國的動作暴露了南韓經濟成功的若干假象，也促使南韓政府和企業驚覺，必須降低對這個最大貿易夥伴的依賴，轉戰東南亞等其他市場。
其實，早在這場危機之前，碧漾就開始尋找中國以外的市場，由於該公司在中國市場的營運面臨越來越大的困難，包括中國政府加強監管措施，以及中國本地品牌的競爭加劇。
碧漾副總裁金秉善（Kim Byung-Sun）表示：「我們認為，與其花時間進一步深入中國市場，不如做點別的打算會更好。」金秉善指出，他經常前往穆斯林居多數的馬來西亞，推銷清真認證的產品，也到泰國推銷可抗濕氣的持久磨砂口紅。
中國曾是韓貨主要買家
在中國進行改革開放，擁抱資本主義經濟之前，南韓就已是出口大國，長期以來也深受中國崛起之好處。
中國工廠是南韓製零件的主要買家，中國逐漸壯大的中產階級喜愛南韓製造的裝置、化妝品、電視影集和音樂，經常千里迢迢飛往南韓大採購。
如今這一切快要成為過往雲煙。中國消費者抵制南韓企業在中國開設的連鎖店，南韓偶像藝人在中國的演出遭到取消，中國國家旅遊局不久前也禁止國內旅行社銷售赴南韓的套裝行程。
但在中國重懲南韓之前，兩國的經濟關係已開始轉變。中國不僅是南韓產品的消費者，更慢慢變成南韓的競爭者，中國企業已改善產品品質，無論從複雜的零件、化妝品到智慧手機，在國內外市場上都能進行價格競爭。
中國已是南韓競爭者
這對目前深陷政治醜聞的南韓已形成巨大挑戰，並引發各界質疑，高度依賴出口和政商緊密關係的南韓經濟，是否已到了極限。專家表示，為了長遠考量，南韓須考慮改革，賦予企業家更大的力量，並分散國內的財富。
剛剛卸任的美國駐南韓大使李柏特（Mark W. Lippert）表示：「關鍵的問題在於，南韓能否從貿易和出口導向的成長模式進行轉變，儘管這個模式曾讓南韓經濟獲得巨大的成功。」
過去中國工廠自南韓進口零件，重新組裝成產品後賣給歐洲和美國的消費者，這種間接貿易占南韓對中國出口約4分之3。如今中國製造商已開始製造南韓企業賣至中國零件。
中國手機市占率剩5％
中國企業也製造更多自有品牌的產品，如汽車、智慧手機和平面電視。根據德國市調公司GfK的數據，三星電子2012年在中國的智慧手機市占率達20％，如今僅剩5％。市調公司IDC的數據也顯示，中國最暢銷的4款智慧手機，全都是中國品牌。
金秉善表示，中國化妝品製造商打出薪水高於該公司3倍，以及提供住房和汽車等誘因，欲招攬該公司的研發人員。
韓國貿易協會指出，2015、2016年，南韓對中國出口出現近60年來首度下跌。由於中國經濟成長減緩，2016年南韓對中國出口減少9.3％。
南韓國家外交學院貿易暨經濟研究教授姜宣州（Kang Seon-jou）表示，無論哪種產業，南韓對中國的依賴都太深。
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