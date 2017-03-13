| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
下半天變天！ 北台灣轉有雨深夜急凍
 首頁 > 財經

好竹出好筍 莊秀石讚女兒捧自己

2017-03-13

記者王憶紅／台北報導

六福旅遊集團旗下的「六福客棧」自1972年開幕以來，今年已邁向第45個年頭。集團總裁莊秀石除讚美女兒─六福執行長莊豐如一手督導的六福萬怡飯店比他想像中好上數倍，還不忘自吹自擂說，這可是好竹出好筍。

首家飯店 門牌號碼自己選

六福可說是國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、戲院等事業的旅遊集團，走過45個年頭的六福客棧，更是台灣飯店近代史代表之一。

莊秀石說，六福客棧興建時，周邊一片荒蕪，連路名都沒有，門牌168號是自己選的，而這也是松江路上第二棟大樓；六福客棧從一開始就堅持一切都要最高規格，不僅是要蓋一輩子的飯店，更是要使用三輩子的飯店，當時借了2600萬元，就是要蓋出品質最好的飯店。

莊秀石說，六福客棧一樓是白牆紅柱綠琉璃，具有濃濃的中式風格，門口貼的是日本訂製瓷燒出「六福客棧」的字型磁磚，甚至連看不到的鋼筋，都是引進日本技術最高規格打造。

挺過退出聯合國 熬過梅花餐

莊秀石透露，二樓的日本料理取名為「秀」，是父親莊福為紀念第一任妻子而取的，因第一任妻子名「秀」；而第一任妻子過世後，莊福娶了第二任妻子、也就是莊秀石的母親─金鳳，因此六福客棧11樓就取名為「金鳳廳」。莊秀石說，當年金鳳廳與圓山飯店的金龍廳遙遙相望，而金鳳廳從早上8點營業到晚上9點，門庭若市，一天營業額曾創40多萬元的紀錄。

莊秀石說，風光半年後，就遇到台灣退出聯合國、各國與台灣斷交，加上前總統蔣經國推動梅花餐、喜宴不超過10桌等活動，當時真的很慘，但也都一路走過來了。莊秀石說，當初與父親一手打造六福客棧，創立六福村，台北威斯汀六福皇宮則是女兒莊豐如從美國學校畢業的第二天，就回台共同創立；而前年開幕的六福萬怡，開幕前只去過一次上樑典禮，第二次前往時，發現萬怡比他想像中好上數倍，「我是好竹出好筍」。

廣告
  • 六福集團總裁莊秀石（左）讚美女兒、六福執行長莊豐如「好竹出好筍」時，莊豐如（右）已噙著眼淚了。 （記者王憶紅攝）

    六福集團總裁莊秀石（左）讚美女兒、六福執行長莊豐如「好竹出好筍」時，莊豐如（右）已噙著眼淚了。 （記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：好竹出好筍 莊秀石讚女兒捧自己


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.