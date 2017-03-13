好竹出好筍 莊秀石讚女兒捧自己
記者王憶紅／台北報導
六福旅遊集團旗下的「六福客棧」自1972年開幕以來，今年已邁向第45個年頭。集團總裁莊秀石除讚美女兒─六福執行長莊豐如一手督導的六福萬怡飯店比他想像中好上數倍，還不忘自吹自擂說，這可是好竹出好筍。
首家飯店 門牌號碼自己選
六福可說是國內唯一跨足飯店、遊樂園、野生動物園、餐飲、戲院等事業的旅遊集團，走過45個年頭的六福客棧，更是台灣飯店近代史代表之一。
莊秀石說，六福客棧興建時，周邊一片荒蕪，連路名都沒有，門牌168號是自己選的，而這也是松江路上第二棟大樓；六福客棧從一開始就堅持一切都要最高規格，不僅是要蓋一輩子的飯店，更是要使用三輩子的飯店，當時借了2600萬元，就是要蓋出品質最好的飯店。
莊秀石說，六福客棧一樓是白牆紅柱綠琉璃，具有濃濃的中式風格，門口貼的是日本訂製瓷燒出「六福客棧」的字型磁磚，甚至連看不到的鋼筋，都是引進日本技術最高規格打造。
挺過退出聯合國 熬過梅花餐
莊秀石透露，二樓的日本料理取名為「秀」，是父親莊福為紀念第一任妻子而取的，因第一任妻子名「秀」；而第一任妻子過世後，莊福娶了第二任妻子、也就是莊秀石的母親─金鳳，因此六福客棧11樓就取名為「金鳳廳」。莊秀石說，當年金鳳廳與圓山飯店的金龍廳遙遙相望，而金鳳廳從早上8點營業到晚上9點，門庭若市，一天營業額曾創40多萬元的紀錄。
莊秀石說，風光半年後，就遇到台灣退出聯合國、各國與台灣斷交，加上前總統蔣經國推動梅花餐、喜宴不超過10桌等活動，當時真的很慘，但也都一路走過來了。莊秀石說，當初與父親一手打造六福客棧，創立六福村，台北威斯汀六福皇宮則是女兒莊豐如從美國學校畢業的第二天，就回台共同創立；而前年開幕的六福萬怡，開幕前只去過一次上樑典禮，第二次前往時，發現萬怡比他想像中好上數倍，「我是好竹出好筍」。
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