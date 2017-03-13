台電建防災型微電網 打造福山第2顆太陽

2017-03-13

記者林筑涵／專題報導

前年強颱蘇迪勒造成全台嚴重停電災情，新北市福山里因聯外道路中斷、搶修困難，陷入黑暗孤島超過兩週。為避免福山孤島再現，台電於福山國小啟用全國首座「防災型微電網」，將可自主運轉供電達14天，成為福山部落第二顆太陽。

台電說明，「微電網」是指結合發電、儲電與控電設備的區域型電網，除平時與一般輸配電網相連接，經由自有發電設備輸出電力，停電時如同一座微型供電系統，可「自給自足」，不受外界電力中斷影響。

蘇迪勒風災時因聯外道路中斷，導致福山部落無電可用長達17天，讓總人口不到800人的福山里成為全台復電最困難的地區。因此，風災後考量微電網優勢，投資700萬元完成此試辦計畫。

台電表示，此微電網以原本即為避難中心的福山國小與福山活動中心為基地，運用山谷地形屏障的防災優勢，於屋頂設置裝置容量為29瓩、一年約發電3萬度的太陽光電系統；加上可遙控啟動的60瓩柴油發電機，與可儲存50度電的鋰電池儲能系統，同時透過能源管理系統（Energy Management System，EMS）自動調配切換。

一旦福山受到風災影響導致電力中斷，即可藉由「防災型微電網」切換自身供電系統，維持安置中心的穩定供電，搖身一變成為福山部落面臨停電時的堅強陪伴。

台電董事長朱文成表示，烏來福山國小是台電第一套工程，屬於「防災型微電網」示範計畫，目前評估全台具救災需求的地點。