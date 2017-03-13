離島型微電網減碳 七美望安拚低碳島
記者林筑涵／專題報導
因應綠能與智慧電網技術的發展，台電決定著手建置微電網，利用其使用再生能源與可自主運轉供電的特性，規劃推動「防災型」及「離島型」兩類微電網；除防災型可於電力中斷時派上用場外，離島型則用於降低發電高成本，首波瞄準澎湖七美、望安，以太陽能板取代柴油供電，變身「低碳島」。
離島用電 台電每度虧8元
目前離島地區多數使用柴油發電，發電成本每度超過12至15元，依現行電價平均每度約2.8元計算，台電每賣一度電虧損8元。
因此，近期考量政府擴大發展再生能源與技術逐漸提升下，加上微電網運用大量綠能且結合發電、儲能及自身控制系統形成區域型電網，具電力調配，電能耗損少、電網效率高等優勢，讓台電決定動工「離島型微電網」計畫，瞄準澎湖七美與望安兩小島，現階段兩島電廠柴油發電機組裝置容量各4000瓩，利用微電網計畫增加太陽能板裝設量，藉以降低柴油發電佔比，既能減少碳排，也能增加台電獲利，雙向兼顧。
終極目標 用綠電取代柴油
台電配電處處長王耀庭指出，目前微電網以七美進度較為領先，現有約200瓩的太陽光電裝置容量，預計微電網初步建置完成後可增加至400瓩；以七美冬天當地用電平均500瓩計算，將可提供80％的供電，大幅減少柴油發電佔比，預計今年8月完工。望安部分同樣比照七美方式進行，約待年底設置完成。
王耀庭坦言，雖太陽光電一度成本仍需要6元，而在微電網運作下，離島一度電成本約可降至10元左右，與原先一度電超出10元相較，「還是比柴油發電划算許多」。
不過，台電並未選擇裝設足夠裝置容量的太陽光電，並利用供電剩餘的部分儲存在電池中，再於晚間或清晨無太陽光時提供電力，完成百分之百取代柴油發電機。針對未能一步到位的原因，王耀庭說明，由於再生能源加入併網後，微電網調配仍不夠穩定，目前技術上還無法克服，但表示完全取代柴油是台電發展「離島型微電網」的終極目標，未來會朝此方向逐步努力。
好處多多 只是成本高昂
值得注意的是，區域型微電網雖具備眾多好處，但建置成本仍相當高，以新北市烏來福山國小為例，約僅29瓩光電規模的微電網投資近700萬元，而澎湖七美專案則投入總經費4000萬元；同時，架設微電網設備土地取得不易，因此，若非「離島型」的成本考量及「防災型」的安全需求，都市區域發展微電網則需用戶自行建置。
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標題：離島型微電網減碳 七美望安拚低碳島
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