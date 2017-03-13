〈熱門族群〉工紙漲完又漲家紙 紙類股出現最後一棒?

2017-03-13

〔記者李靚慧／台北報導〕今年以來，造紙類股因國際紙漿、廢紙價格飆漲，陸續調漲售價，家庭用紙龍頭永豐餘（1907），上週五也開出第一槍，宣布三月中旬起調整出廠價格，台灣雖尚未反映在營收上，但二月自結營收數字，各家工紙、家紙大廠的業績，仍有2位數成長，激勵造紙個股股價表現。

造紙業者預期，今年以來從工紙、文化用紙延續到家庭用紙的漲價效應，預期將自2、3季起，對業績有更加顯著的貢獻。

造紙業者的二月份業績統計，自上週三起陸續發布，在台灣、中國均有生產基地的榮成（1909），前二月自結合併營收64.53億元，較去年同期成長48.15%，二月份合併營收年增率高達65.24%、創二月單月營收歷史新高，特別是因調整產品結構、力行節能減排，前二月營業利益年增率達284.71%，累計前二月自結合併稅前淨利8.63億元，每股稅前盈餘0.81元。

造紙業者分析，除了榮成因中國業績比重大，中國的紙價已自去年第4季反映外，正隆二月業績雖也有2位數成長，卻是因為國內外訂單出貨增加所致，漲價效應尚未顯現。