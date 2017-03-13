〈熱門族群〉二線塑化股接棒演出 塑化股多頭不熄火
〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今年1-2月股價表現強強滾，但近來回檔整理，換二線塑化股接棒登場，雖然上週五台股下跌，塑化股也幾乎熄火，但法人認為，3月與接下來的第2季由於氯乙烯（PVC）、氯乙烯單體（VCM）、苯乙烯（SM）旺季來臨，苯價表現強勢，短線看好台塑（1301）、台化（1326）、華夏（1305）、台苯（1310）、國喬（1312）、中碳（1723）。
台塑四寶2月營收中僅台塑呈現正成長，月增率為1.1%，其餘三寶2月營收都較1月下滑，而面對春節過後的市況，台塑、南亞（1303）態度樂觀，但台化則對未來「保守以對」；觀察三大法人近期買賣超則可發現，近來外資幾乎都大量賣出四寶股票，統計近3日外資賣超台塑逾6000張、南亞也超過6000張、台化則約5000張、台塑化（6505）賣超2700張以上。
至於上週塑化最新報價PVC價格每噸維持在955美元、VCM也維持每噸800美元不變，倒是丙烯￼（AN）出現1.29%的漲幅。法人指出，由於中國強力實施環保稽查，電石法製造的PVC供應量下滑約百萬噸，供應量大減使得需求增溫，台塑PVC去年開始就全產全銷，而華夏的PVC同樣也熱賣，再加上印度市場庫存低、新鈔問題解決後，印度買方也開始補貨；至於VCM則因印尼Asahimas年產能15萬噸產線歲修，報價持續上漲，而華夏VCM年產能從42萬噸增至45萬噸，也將有效挹注營收。
根據法人報告對塑化股的最新評論，法人認為，農曆春節過後乙烯下游產品報價表現強勢，拉抬原料乙烯價格攀升，加上近期開始進入輕裂廠的歲修潮，使得乙烯報價重回高點。
此外，SM第一季將淡季不淡，報價逆勢季增，未來在庫存水位仍低、歲修潮的預期下，報價應會繼續上漲；至於電石法PVC供應量下滑、價格回溫，更帶動乙烯法PVC報價上漲，且旺季到來、預期報價還會持續上漲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 是理解與尊重
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 《小檔案》壺穴
- 自由共和國》余杰 ／2017年的義和團
- 偷排重油染黑綠島 掌握可疑船舶
- 女團成員遭眼紅 慘被辱罵惡魔
- 串連live house 杜鵑花季「樂」來「樂」熱鬧
- 韓下任總統是？ 曾敗給朴槿惠的他民調遙遙領先
- 經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》5,000 Chinese spies in Taiwan: source
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- 至少贏第2名1萬積分…「戴球后」時代來臨
- SBL》昔日戰友 李恩、李德威打出火氣
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 荻上直子譜《編織》誇生田真女人 黃惠偵升格人母 催生柏林影展得獎作
- 專研台灣史 名人盧嘉興故居掛牌
- 郭董追思亡妻 籌組全球抗癌大聯盟／嘗試解開乳癌密碼 引進日本無痛、無輻射篩檢儀器
- 費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
- 《兒童最愛獎》花蝴蝶合體前夫最萌 黛咪上台紅變綠
- 擴大植樹 預約自行車道綠蔭
- 《世界少年》驗人氣飆淚 800粉絲送別一起哭
- 〈愛瘋迷〉拒絕戀愛的女人
- 春暖花開 迺百貨
- 「經」不起考驗 恰恰:多檢討多鼓勵
- （台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株
- 農民化大愛 環境權保障基金會昨掛牌
- 《謠言終結站》自來水蒸食物 不必太憂「氯」
- 在台共諜估5000人 政府也被滲透
- 維納斯的呢喃（3／13～3／19）
- 小兒發燒 看活動力吃藥
- 雙計畫整合 發揮國艦國造成效
- 南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行
- 天降巨石壓腿 女山友奇蹟輕傷
- 中居正廣砸30萬送禮 幫WBC日本隊助攻
- 畢展移師土地公文化館 南崁高中：缺設備
- 中職戰鼓擂響 4隊拉抬票房
- 國發院案》元利建設：公開標售取得 禁得起考驗
- 埔里山城馬拉松 跑到哪吃到哪
標題：〈熱門族群〉二線塑化股接棒演出 塑化股多頭不熄火
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email