〈熱門族群〉二線塑化股接棒演出 塑化股多頭不熄火

2017-03-13

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今年1-2月股價表現強強滾，但近來回檔整理，換二線塑化股接棒登場，雖然上週五台股下跌，塑化股也幾乎熄火，但法人認為，3月與接下來的第2季由於氯乙烯（PVC）、氯乙烯單體（VCM）、苯乙烯（SM）旺季來臨，苯價表現強勢，短線看好台塑（1301）、台化（1326）、華夏（1305）、台苯（1310）、國喬（1312）、中碳（1723）。

台塑四寶2月營收中僅台塑呈現正成長，月增率為1.1%，其餘三寶2月營收都較1月下滑，而面對春節過後的市況，台塑、南亞（1303）態度樂觀，但台化則對未來「保守以對」；觀察三大法人近期買賣超則可發現，近來外資幾乎都大量賣出四寶股票，統計近3日外資賣超台塑逾6000張、南亞也超過6000張、台化則約5000張、台塑化（6505）賣超2700張以上。

至於上週塑化最新報價PVC價格每噸維持在955美元、VCM也維持每噸800美元不變，倒是丙烯￼（AN）出現1.29%的漲幅。法人指出，由於中國強力實施環保稽查，電石法製造的PVC供應量下滑約百萬噸，供應量大減使得需求增溫，台塑PVC去年開始就全產全銷，而華夏的PVC同樣也熱賣，再加上印度市場庫存低、新鈔問題解決後，印度買方也開始補貨；至於VCM則因印尼Asahimas年產能15萬噸產線歲修，報價持續上漲，而華夏VCM年產能從42萬噸增至45萬噸，也將有效挹注營收。

根據法人報告對塑化股的最新評論，法人認為，農曆春節過後乙烯下游產品報價表現強勢，拉抬原料乙烯價格攀升，加上近期開始進入輕裂廠的歲修潮，使得乙烯報價重回高點。

此外，SM第一季將淡季不淡，報價逆勢季增，未來在庫存水位仍低、歲修潮的預期下，報價應會繼續上漲；至於電石法PVC供應量下滑、價格回溫，更帶動乙烯法PVC報價上漲，且旺季到來、預期報價還會持續上漲。