〈熱門族群〉TIMTOS加持 工具機黎明升起
2017-03-13
〔記者羅倩宜／台北報導〕台北國際工具機展（TIMTOS）上週末落幕，各家廠商訂單回溫，整機廠東台（4526）訂單能見度達3個月、上銀（2049）二月業績大增近7成、程泰（1583）則打入Tesla電動車供應鏈。法人表示，美中製造業轉佳、日本工具機接單也提升，台灣工具機廠將擺脫連兩年出口下滑，今年看到黎明升起。
TIMTOS展是國內機械業年度大事，上週展會期間，人氣明顯增加，尤以機械大國德國的買家最多，顯見工具機業已展開復甦。從營收來看，傳動大廠上銀2月合併營收14.28億元，年增69%；累計今年前兩月營收也年增46%。
上銀董事長卓永財表示，上半年工具機景氣相當樂觀，因從去年底開始，訂單就接不完，第二季產線仍將滿載。上銀近期調漲主力產品螺桿及滑軌的售價，平均漲幅約一成上下，除需求帶動外，原料鋼材漲價也是主因。法人預估，上銀第一季營收有望突破40億大關，挑戰同期歷史新高。
不讓零組件廠專美於前，整機廠東台第一季業績表現也可望優於以往。董事長嚴瑞雄表示，目前在手訂單約19億元，能見度約3-4個月，不論是國內市場、東南亞或中國，都轉趨正面，唯獨歐洲須再觀察。
東台積極發展的利基產品—雷射金屬積層製造（以金屬粉末進行3D列印）機台，也卡位國際市場成功，上週宣佈與美國最大雷射噴頭廠Optomec合作，生產噴粉式雷射熔融加工設備，搶攻全球金屬3D列印大餅。
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