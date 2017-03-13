〈熱門族群〉光通訊有飆股 追高小心

2017-03-13

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊上週呈現個股表現，其中，以光通訊濾鏡廠統新（6426）表現最為凌厲，不僅在上週登上百元關卡，一週大漲39.5元、47%，以122元作收，創歷史新高價。法人指出，由於統新產能擴充幅度優於預期，今年每股稅後盈餘可望超過5元，不過，短線漲幅過大，逢低拉回布局為宜。

統新2月營收為5970萬元，月增21.56%，年增117.10%，合計前2月營收為1.08億元，年增54.45%。統新1月營收4900萬元，稅後盈餘500萬元，每股稅後盈餘0.18元。

統新表示，100Gbps傳輸升級持續展開，伺服器、電信業者進行升級，全球目前能提供LANWDM及雲端應用之濾鏡產品廠商有限，部分客戶均採長單方式確保供應，統新被動產品訂單能見度情況較以往為長。

由於網路傳輸內容從語音、影像進階到影音，傳輸需求在雲端大廠帶領下進入了100Gbps，也帶動整體出貨表現。主動濾鏡部分，部分標案開標延遲，統新則維持產能持續觀望。統新認為維持主被動產品產能除可提高營收外，也可以降低產品過度集中的風險。

法人指出，統新今年除受惠數據中心100Gbps需求成長，帶動整體出貨成長外，另外，統新鍍膜服務業務目前也送樣客戶，未來可應用在手機光感測應用，若能通過認證，將成為另一營收成長助力。

法人預估，統新今年營收7.26 億元，年增39%，毛利率提升至56%，稅後盈餘1.86 億元，年增1.16倍，每股稅後盈餘5.75 元。

另外，光被動元件廠波若威（ 3163 ）上週小漲2.4元。波若威2月營收1.6億元，月減少29.71%，年減8.56%；累計1-2月營收3.89億元，年減6%。

波若威去年稅後淨利2.99億元，每股稅後盈餘4.02元，創下近三年新高，法人指出，在WDM（光波長分合產品）、OIN（光纖連接產品）維持高成長下，今年營收可望有二位數成長。