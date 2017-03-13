〈熱門族群〉授權、拿證強強滾 生技股股價不捧場
〔記者陳永吉／台北報導〕3月生技股真是熱鬧非凡，雖然資金未如預期從權值股流向生技股，不過上週五上市櫃生技指數留下長下影線，許多公司上週發布授權計畫或順利取得藥證等好消息，顯示生技股的動能不減，靜待資金回流再發動。
此外，上週歐系外資也出具生技醫療產業報告，看好台灣生技和醫療產業2015-2020年營收年複合成長率7%，較2010-2015年的5%有相當成長，研發投入將進入收割期，喊進中裕（4147）跟東洋（4105）等個股。
上週一中裕與加拿大藥廠Theratechnologies擴大攜手，將愛滋新藥TMB-355授權從原先美國與加拿大地區延伸至歐洲地區。市場看好TMB-355歐洲藥證2019年初取得，高峰銷售額上看2億美元，中裕除銷售授權金最高達9300萬美元，且不需負擔行銷支出，銷售分潤有機會從52%提高至57%，激勵中裕週二股價跳空漲停。
至於順藥（6535）也在上週一宣布，取得衛福部食藥署（TFDA）核發的長效止痛針劑納疼解（Naldebain，原名LT1001）藥品許可證，核准在台灣上市，是首項全程在台灣研發、取證上市並授權成功的專利原創新藥，順藥將取得里程碑款，未來也將依據銷售金額取得一定比例的權利金收入。
在併購消息方面，聯合骨科（4129）上週也決議收購國內冠亞生技100%股權案，正式宣告將切入脊柱產品市場，由於冠亞生技為國內知名脊柱產品自有品牌廠商，以「Aspine」品牌銷售脊柱產品超過15年以上，在國內脊柱市場大約有二成左右的市占率，2016年合併營收約為3.4億元，稅後淨利為0.44億元，每股稅後盈餘為4.27元，聯合骨科預計在今年第一季完成股權收購，自第二季起冠亞正式併入聯合骨科，因此法人預期聯合骨科今年營收成長明顯。
由於本週包括達爾膚（6523）、麗豐—KY（4137）兩大保養品品牌將舉行法說會外，還有即將上櫃的保瑞藥業（6472）、生華生技（6492）也會舉行業績發表會，因此本週生技股熱度不減，期待量能增溫、人氣回籠。
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