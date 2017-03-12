競購東芝半導體 傳鴻海台積電聯手

2017-03-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國媒體財新網十日晚間報導，鴻海行銷長袁學智首度對外證實，鴻海與台積電將聯手競購東芝半導體業務；但該報導隨後更新內容，拿掉了袁的名字，改為「接近富士康人士」。不過，近日《日經新聞》報導，鴻海找上韓國ＳＫ海力士（SK Hynix）參與收購東芝晶片事業；路透則指出，鴻海因和中國關係密切，並非東芝出售記憶晶片部門的首選對象。

中媒一度引用鴻海行銷長說法

東芝是僅次於韓國三星電子的全球第二大ＮＡＮＤ（快閃記憶體）晶片生產商，正考慮出售多數或全部晶片業務，為旗下的美國西屋電氣彌補六十三億美元的資產減記。據指出，東芝對晶片業務的估值至少一．五兆日圓（約一三一億美元），第一輪出價截至本月底。

鴻海和台積電七日都對外表示，「不評論市場謠言」。根據財新網更新前報導，若收購成功，將是台積電或鴻海首次與其他廠商合作，共同參與大型的海外企業併購案。

財新網原報導袁學智表示，鴻海看重東芝的快閃記憶體業務，這與目前鴻海所有的夏普面板及電視機業務連動，可幫助鴻海在電視機產業鏈中保有優勢，因為「大量的存儲需求就需要ＳＳＤ（固態硬碟）」，且因有先前併購夏普成功案例，有助於鴻海「現在跟日本怎麼打交道」。

《日經新聞》日前報導，鴻海找上ＳＫ海力士，但該公司「尚未決定是否與鴻海聯手競標」。ＳＫ海力士不願證實該報導，但該公司執行長朴星昱先前透露，有意爭取東芝的記憶晶片事業，但要先做實地查核（ＤＤ），才能決定是否加入競標。

日媒憂心關鍵技術轉至中國

路透則報導，日本政府擔心若將東芝晶片部門賣給與中國關係密切的競標者，可能導致關鍵技術被移轉至中國，因此東芝挑選時會考量到「出價併購者與中國的關係有多密切」，但鴻海在中國有生產線。