| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
 首頁 > 財經

競購東芝半導體 傳鴻海台積電聯手

2017-03-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國媒體財新網十日晚間報導，鴻海行銷長袁學智首度對外證實，鴻海與台積電將聯手競購東芝半導體業務；但該報導隨後更新內容，拿掉了袁的名字，改為「接近富士康人士」。不過，近日《日經新聞》報導，鴻海找上韓國ＳＫ海力士（SK Hynix）參與收購東芝晶片事業；路透則指出，鴻海因和中國關係密切，並非東芝出售記憶晶片部門的首選對象。

中媒一度引用鴻海行銷長說法

東芝是僅次於韓國三星電子的全球第二大ＮＡＮＤ（快閃記憶體）晶片生產商，正考慮出售多數或全部晶片業務，為旗下的美國西屋電氣彌補六十三億美元的資產減記。據指出，東芝對晶片業務的估值至少一．五兆日圓（約一三一億美元），第一輪出價截至本月底。

鴻海和台積電七日都對外表示，「不評論市場謠言」。根據財新網更新前報導，若收購成功，將是台積電或鴻海首次與其他廠商合作，共同參與大型的海外企業併購案。

財新網原報導袁學智表示，鴻海看重東芝的快閃記憶體業務，這與目前鴻海所有的夏普面板及電視機業務連動，可幫助鴻海在電視機產業鏈中保有優勢，因為「大量的存儲需求就需要ＳＳＤ（固態硬碟）」，且因有先前併購夏普成功案例，有助於鴻海「現在跟日本怎麼打交道」。

《日經新聞》日前報導，鴻海找上ＳＫ海力士，但該公司「尚未決定是否與鴻海聯手競標」。ＳＫ海力士不願證實該報導，但該公司執行長朴星昱先前透露，有意爭取東芝的記憶晶片事業，但要先做實地查核（ＤＤ），才能決定是否加入競標。

日媒憂心關鍵技術轉至中國

路透則報導，日本政府擔心若將東芝晶片部門賣給與中國關係密切的競標者，可能導致關鍵技術被移轉至中國，因此東芝挑選時會考量到「出價併購者與中國的關係有多密切」，但鴻海在中國有生產線。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東芝
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：競購東芝半導體 傳鴻海台積電聯手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.