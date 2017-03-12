TPP成員國下週開會 智利邀中與會
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在美國退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）、擬重談ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定）後，ＴＰＰ成員國、歐盟等積極應對，尋求替代方案。ＴＰＰ成員國下週將於智利開會，非ＴＰＰ的中國也受邀參與；歐盟將重啟東南亞國家協會（東協）ＦＴＡ談判，並加速推動和日本、澳洲等國ＦＴＡ協商。
路透報導，ＴＰＰ十二個簽約國及中國、韓國代表將於十四至十五日出席智利會議，討論ＴＰＰ後續走向。這是美國川普新政府一月宣布退出ＴＰＰ以來，相關國家首次會商，凸顯各方將努力找尋能夠替代ＴＰＰ的亞太貿易協定；中、韓皆非ＴＰＰ簽署國。
報導指出，在美國退出後，中國可能主導相關協商。智利國際經貿事務司長納薩（Paulina Nazal）表示，智利將尋求與會國家承諾參與未來會議，以評估ＴＰＰ替代方案，例如可以中國為首的ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）和拉美四國的「太平洋聯盟」為基礎，建立新的協議；不過，這是首次會議，欲確定路線仍為時過早。
歐盟將與東協重啟ＦＴＡ談判
對此，中國外交部發言人耿爽表示，中方正「積極研究」參與智利會議事宜，中國支持亞太區域整合發展，願和智利等有關國家協商，推動建立ＦＴＡＡＰ（亞太自由貿易區），打造開放型亞太經濟。
歐盟也正積極應對川普時代的新國際貿易秩序，期和亞洲國家合作。歐盟十日宣布，將和東協重啟ＦＴＡ談判，雙方將開始準備未來協商的工作，為重啟ＦＴＡ談判制定架構文件。歐盟二○○七年開始和東協展開自貿協定談判，但兩年後中止，因歐盟當時選擇與個別國家進行雙邊談判。
歐盟將加速完成和日本、越南、新加坡的ＦＴＡ談判，並準備推動和澳洲、紐西蘭及智利等ＴＰＰ國家展開新的ＦＴＡ談判。
另外，彭博報導，美國財長努勤下週廿國集團（G20）財金首長會議將釋放訊息，指美國不會容忍其他國家以匯率貶值來獲取貿易優勢。川普政府官員發言近來指向中、德等國。
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