中企萬達收購美DCP 正式告吹

2017-03-12

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國去年十月重啟新一波資本管制，今年管制措施更嚴格，導致中國富豪王建林旗下萬達集團收購美國金球獎製作商ＤＣＰ（Dick Clark Productions）案正式宣告破局。分析師警告，中國資本外流壓力若仍在，外匯政策年底前改變可能性不大，但中資對半導體等戰略產業的海外併購並不手軟，在資本管制更嚴苛之際，海外併購得以成交的背後，多有北京強力支持。

北京支持中資在重點發展企業的海外併購立場不變，由中國財政部主導的「大基金」，仍是中資在海外的半導體業併購的資金靠山。中國工業和信息化部長苗圩昨日點名，兩岸在半導體晶片、通訊產業互補，中方支持和鼓勵台企繼續登陸發展，台灣也應對中企在台投資持更開放態度，如清華紫光想收購台灣半導體廠商，就是「企業和企業」間行為。

ＤＣＰ的母公司Eldridge Industries十日發表聲明指出，由於萬達對收購交易未能履約，Eldridge關係企業已終止將ＤＣＰ賣給萬達的協議，並向法院要求索回託管的「反向分手費」的一半、約二五○○萬美元。

萬達去年十一月開價十．七億美元收購ＤＣＰ，但受到中國強化資本管制的衝擊，萬達資金匯出遭遇困難。據悉，本起交易不受中國官方批准的原因，可能包括：萬達本業在房地產開發，並不在影視娛樂業；收購規模已超過非核心業務十億美元以上的資本管制規定。

受到中國資本管制衝擊，近來數起中資對好萊塢的投資交易案，都遇到官方阻礙。除了萬達以外，中國金屬生產商安徽鑫科新材料子公司，去年十二月宣布以三．五億美元收購奧斯卡獲獎影片「危機倒數」製作公司Voltage Pictures的交易告吹；中企聯合睿康集團以一億美元收購千禧年影業五十一％股份的收購案，也被傳出疑似流產；派拉蒙影業一月和上海電影集團、華樺傳媒達成的十億美元合作協議，迄今則仍未收到款項。

美國開始對中資併購交易提高警戒，國會兩黨議員正研擬擴大美國外商投資委員會（ＣＦＩＵＳ）權限的法案，要求對中國在美國科技業等多項敏感產業的併購，甚至拿下好萊塢影業的軟文化實力擴張野心，給予更嚴格審查。