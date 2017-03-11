川普迷抵制？星巴克口碑大跌２／３

2017-03-11

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普宣布移民禁令，星巴克宣稱要聘僱一萬名難民之後，口碑評分重跌三分之二？民調公司「YouGov」品牌口碑指標「Buzz」於一月底至二月中調查，星巴克評分從十二跌至四後未回升，顯示星巴克支持移民的作法，似乎刺激到川普支持者，使得消費者信心大受影響。

「YouGov」調查結果顯示，在一月二十九日至二月十三日之間，星巴克的品牌口碑指標「Buzz」評分立即遭受打擊，從十二跌至四後未見回升趨勢；該評分範圍為一百到負一百之間，評分為零則表示正負意見互相抵消。

星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）先前在川普首度公布限制移民政策之後，表示星巴克要在五年內，於全球七十五個國家聘僱一萬名難民；「YouGov」品牌指數追蹤消費者對品牌的觀感與品牌購買意願，而兩項指標皆有下滑。

在舒茲表示聘僱一萬名難民之前，約有三十％消費者表示下次要買咖啡時，願意購買星巴克的商品；但舒茲發言後，僅剩二十四％消費者表示購買意願，目前則停留在二十六％左右。