國務卿訪中前夕 美鋁協告中鋁業傾銷

2017-03-11

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在美國國務卿提勒森下週訪問中國前夕，美中鋼鋁貿易糾紛擴大；美國鋁業協會指控從中國進口的消費及工業用鋁箔產品傾銷且接受不公平補貼，提請美國商務部和國際貿易委員會（ＩＴＣ）對相關中國產品發起反傾銷及反補貼的「雙反」調查，並重課懲罰性稅率，成為川普政府上任後這類不公平貿易申訴的首起案件。

中國商務部週五語帶威嚇般回應，「中方希望美方不要動輒訴諸貿易救濟措施」；美國上週才通過對中國碳合金鋼板CTL-Plate及不鏽鋼帶材出口業者課徵最終雙反關稅。

美國鋁業協會週四提出反傾銷和反補貼關稅的申訴，指控從中國生產消費者和工業用某些種類鋁箔廠商接受不正當補貼，再以不合理的低價在美國市場傾銷，已對美國產業造成「實質傷害」。這些鋁箔產品應用廣泛，從洋芋片餅乾到優格奶製品的包裝，都可見到。

該協會指出，這是其成立八十五年來首次提起的不公平貿易申訴，旨在促使華府解決中國向海外出口過剩鋁產能的問題，並對中國相關鋁箔產品課徵反傾銷稅率卅八％至一三四％。

川普政府上台以來把降低美國對中國的貿易逆差列為最優先議題之一，矢言對中國不公平貿易進口產品課徵懲罰性關稅。中國鋁業受政府貸款補貼，鋁產量超過世界一半。倫敦國際鋁業學會數據顯示迄二月中旬，中國鋁月產量創紀錄新高、達二九五萬噸。

全球鋁價下跌，美國多家煉鋁業者不敵低價競爭倒閉，大減至剩下五家。中國去年鋁箔出口年增十三％、達一一○萬噸，世界最大軋製鋁材商Novelis及其他較小型公司都已退出美國市場。