中國嚴控資金外逃 建商停售海外建案
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據路透報導，在人民幣貶至八年多低點後，中國資本外逃惡化，促使中國今年持續緊縮外匯管制措施，衝擊到開發商碧桂園集團海外推案；碧桂園週五表示，該集團馬來西亞「森林城市」開發案的一些中國展廳（接待中心）已經關閉，正研究其他銷售策略，以適應中國更嚴苛的外匯政策。
防資金螞蟻搬家 禁個人境外買房
中國另家開發商綠地控股一位主管也指出，中國顧客現在無法把錢轉出海外，當然衝擊到綠地及其他業者海外推案銷售，「每個在海外有案子的開發商都受到影響」。綠地在馬來西亞、美國和英國都有建案。
碧桂園一位不具名主管表示，資本管制已衝擊到馬國公寓在中國的銷售，其上海展廳將把一些中國建案整合進來，以提振國內業績；該集團尋求拓展其他海外市場的銷售，將在包括中東、印度、越南、泰國和日本等國設立新的馬國建案接待中心，降低對中國買家的依賴。
人民幣兌美元貶值預期使中國資本加速外逃，但中國國務院總理李克強近日在全國人大的工作報告卻隻字未提去年重啟的「資本管制」。中國今年強化的資本管制措施包括：跨境交易在人民幣二十萬元以上需報告、大額現金交易報告標準更下調為人民幣五萬元、境內個人換匯不得用於境外買房、證券投資在內，增多管制項目在防範「螞蟻搬家」式換匯、把資金偷渡至海外。
上兆美元資金 快速逃離中國
碧桂園週五聲明指出，正翻修中國銷售中心，以更能符合當前中國外匯政策和監管規定，「集團絕對遵守相關外匯規定，並主動調整海外開發策略，以適應持續變化的國內和國際政策與法規環境」；當前中國外匯管制雖然「必要」，但恐無法永遠實施下去。
去年人民幣兌美元貶值近七％，為歷來貶值幅度最大一年。國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，中國去年資本外流金額創紀錄新高、達七二五○億美元。高盛集團先前報告指出，二○一五年八月到一六年十一月間約有共達一．一兆美元外匯資金離開中國，較中國人行官方公布的數據高出一倍多。
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