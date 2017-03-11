北陽明南華城 不少名人住在那

2017-03-11

〔記者徐義平／台北報導〕放眼大台北的豪墅聚落，以「北陽明」、「南華城」最聞名。房產業者分析，大台北華城主要訴求山居環境、整體規劃、封閉型社區條件，無論是公共設施或安全防護的完整性，對於重視隱私、寧適的富豪或名人有極大誘因。

陶子、伍佰是鄰居 阿妹才剛買

台灣房屋智庫召集人葉立敏表示，大台北華城豪墅因擁有獨立私人車庫、庭院，進出不受打擾，又有綠意山景環繞，且各社區保全門禁森嚴，高隱密性使名人住戶雲集。如陶晶瑩與李李仁、鄭弘儀、伍佰及吳念真就住在「青山鎮」；言承旭、范曉萱、江祖平、張宇及郁慕明等都選擇落腳華城社區；去年年初，知名藝人張惠妹（阿妹）以總價一．二億元、每坪約四十七萬元買進「新普國玉」一戶豪墅，成為新近入住大台北華城社區的知名成員之一。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛說，大台北華城是一九七六年，由國泰信託蔡辰男與國產汽車集團張秀政、張朝翔一起從農林公司與其他地主手中，陸續購入一六○萬坪土地所共同規劃而成的豪墅特區；兩大地主又陸續處分給不同建商，形成各獨立推案的封閉型豪墅社區，最為人熟知的社區有秀岡山莊、華城特區、禾豐特區、青山鎮等，與陽明山多各自開發的型態不同。

加上大台北華城擁有明星學校康橋雙語學校，提供從幼稚園至高中的完全中學，可接軌國外教育環境，也讓不少父母心動；對嚮往鄉居生活、長年不在國內或教育考量的跨國富豪，華城都極具獨特吸引力。