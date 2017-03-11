香港「半山」搬台灣 港人狂買華城豪墅

2017-03-11

〔記者徐義平／台北報導〕根據實價網對比地籍資料，近三年超過十組香港富豪、累積砸下十幾億元掃進新北市大台北華城豪華別墅，其中不乏是住在香港山頂種植道的富豪，某化工集團執行長也砸下破億元買進一戶。當地房產業者戲稱，這群香港富豪簡直是將「半山」豪宅區搬到台灣。

港商在台推案 鎖定港好野人

根據地籍資料，香港富商主要是購買「豐雲匯」、「華固華城」兩個豪墅社區。前者位於新店區華城三路一巷內，近兩年有四筆實價揭露，一戶總價九七五四萬到一億四四九○萬元；實價最高那筆建坪約一二五．九坪，買家為香港商偉冠發展有限公司，負責人為歐崑生；他之前是鴻禧集團張秀政的幕僚，也是該豪墅建商豐泰地產在台的代表之一。

其他買家登記香港地址不乏在山頂種植道、跑馬地樂活道、飛鵝山道等富商；香港地址登記在山頂種植道的王姓富商，在香港半山豪宅區擁有一幢要價七．五億港元（約台幣三十億元）的豪墅。

國內房產業者推測，因豐泰地產的總部在香港，也曾在香港收購大樓、推出建案，應掌握不少想來台置產的潛在香港富豪名單，甚至推案主要銷售目標就是鎖定香港富豪。

香港豐泰地產 收購3萬坪土地

「華固華城」是坐落新店區禾豐一路八巷內，近兩年有三筆實價揭露紀錄，一戶總價約六千八百萬到八千萬元；最新一筆是去年七月，總價六千八百萬元，建坪約一六五．九二坪；這批新屋主是黎姓、石姓等香港買家。

房產業者指出，香港半山因是岩盤，地盤穩固，加上有無敵景觀，甚至可遠眺海景，成為不少豪墅的所在地；大台北豪墅聚落則屬陽明山及大台北華城，前者供給相當稀少，新推建案也不常見，反觀大台北華城因幅員較大、地價便宜，持續有建商推出豪墅案，其中豐泰地產便陸續收購近三萬坪土地。