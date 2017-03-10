台商銀行 台商集資成立

2017-03-10

「台商銀行」指中國台商集資成立、以在地台商為主要業務對象的民營銀行，中國國台辦釋出正研議開放設台商銀行後，部分台商協會，如上海、崑山、東莞等協會，已表態爭取。

「台資銀行」則是本國銀行，台資銀行在中國市場經營布局方式，主要是設立分行或子行，無其他資金來源，亦即百分百獨資成立，並受金管會監管。

「台商銀行」主管機關是中國銀監會，無須經金管會批准；「台資銀行」赴中國成立分支據點或參股投資，則須金管會同意。（記者王孟倫）