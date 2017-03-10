北市單一自住宅「補助減稅」 拚明年實施

2017-03-10

〔記者鍾泓良／台北報導〕本報獨家報導，北市府擬透過預算補助「單一且自住」屋主，達到讓房屋稅從一．二％降至一％效果。財政局長陳志銘昨指出，減稅有調整稅率、調整稅基及補助減稅三種方法，考量中央不願調降稅率，陳認為中央授權地方調整稅基最快，並指台北市長柯文哲屬意補助減稅，約需兩億元預算；但補助減稅須訂定自治條例，預算編列也要議會同意，若今年財政局能提案，今年底編列預算，最快明年可以實施。

陳志銘表示，「房地合一」課徵持有稅是中央、地方共同努力目標，但自住房屋稅定義是三戶內、自用土地稅只有一處時，就容易產生房屋自住、坐落土地非自用，或房屋非自住、坐落土地卻為自用的不合理現象。

財政局統計，北市有九十萬戶的住家用房屋，適用房屋稅自住優惠稅率一．二％者共七十八．七萬戶，其中，僅持有一戶且設籍北市者為廿二萬戶，又以老舊房屋佔比較高。

22萬戶需兩億元預算

陳志銘說，北市府為了鼓勵「多屋族」釋出非自用屋，希望「單一且自住」屋主可以享有更低稅率；雖然減少○．二％房屋稅，對持有老舊房屋者微乎其微，但對於新成屋或都更戶的誘因就很大，同時也能帶動民眾都更意願。陳估算，若全市單一且自住房屋均老屋，降低○．二％房屋稅所需預算約兩億元，「絕對不超過五億元。」